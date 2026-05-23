モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が、6月24日に行われる卒業公演当日に最後のソロ写真集を発売することを発表。コメントを寄せました。

2014年9月30日にモーニング娘。に加入した牧野さん。6月24日に開催される日本武道館公演をもって、11年9か月在籍したグループから卒業することを発表しています。

そのラストステージ当日に、ソロ写真集『モーニング娘。 牧野真莉愛』の発売が決定。撮影は、卒業前月に沖縄で行われました。

牧野さんは、「急遽ラスト写真集発売に向けて、スタッフの皆さんが動いて下さいました。数週間後にはもう沖縄で撮影していて、自分でも驚くくらいのスピード感でした」とコメント。

撮影について、「撮影はたった1日。今までの写真集で一番短い撮影時間でしたが、18歳〜20歳の写真集や全集を手掛けて下さったスタッフの皆さんが集結して下さって、 “アイドル・牧野真莉愛の完成形”と言える作品になったと思っています」と振り返りました。

4月に卒業を発表した際に、「残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」とコメントしていた牧野さん。

最後に、「牧野真莉愛、これで本当に“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができました”。これまで写真集に携わって下さった全ての皆様、そして応援して下さったファンの皆様、本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えました。