俳優の沢尻エリカさん（40）が23日、約20年ぶりとなる写真集の刊行を記念した取材会に登場。40歳を迎えた感想や、今後挑戦したいことを明かしました。

■40代は「仕事もプライベートも楽しんでいきたい」

沢尻さんにとって、2007年以来、約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』。沢尻さん自身が完全プロデュースしたもので、30代最後の沢尻さんのすべてを刻んだ一冊になっているということです。

4月8日に40歳の誕生日を迎えた沢尻さん。改めて感想を聞かれると、「40ってすごく大きな区切りの年だし、正直心境的に何か大きな変化があったと言われたら特にはないんですけど、ただ40代ってこれからすごく楽しみだなっていうのはあって」とはにかみながら話し、「仕事もプライベートも楽しんでいきたいなと思っています」と語りました。

■「まだまだ挑戦できてないこといっぱいある」今後の目標語る

また、今後挑戦したいことを聞かれると「いろんなことをやってみたいですね。まだまだ挑戦できていないこといっぱいあるので。舞台だったり、それこそミュージカルだったり、いろんなことやってみたいなと思っています」と、新しい仕事へ意欲を見せました。