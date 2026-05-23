歌手のあの（年齢非公表）が23日、自身のSNSでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると宣言した。

同番組を巡っては18日放送回で、あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」という質問の答えとして、タレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈し、波紋を呼んでいた。

あのは23日、自身のSNSで「自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました」と、番組制作過程で番組側と摩擦があったことを告白。今回の騒動についても「質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました」と状況を説明。「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と謝罪し、不本意な放送であったと釈明した。

あのと制作陣のさまざまな衝突について、テレビ朝日は「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております。詳細は控えさせて頂きます」と回答するにとどめた。