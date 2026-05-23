テレビ東京系「孤独のグルメ Ｓｅａｓｏｎ１１」第８話が２２日深夜に放送され、水色の洋服にエプロン姿で冒頭から登場した歌手にＳＮＳ上で「二度見した」「本人だった」などと驚きの声があがった。

井之頭五郎（松重豊）が書道道具を持って訪れた書道教室の先生役で登場したのは、４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」のＮＡＮＡ。生徒役で永尾柚乃も登場した。

肩までのサラサラの黒髪で、自然な演技に、一瞬気付かなかった人も多かったようで、ネット上では「ＭＡＸのＮＡＮＡっぽい人出てるなと思ったら本人だった。久しぶりにベタな二度見した」「書道の先生役どこかで見たような感じだけど誰かと思ったらＭＡＸのＮＡＮＡだったのか！」「あれＭＡＸのＮＡＮＡやったん？！」「アレッ」「この書道の先生ＭＡＸのＮＡＮＡさんか」「驚きました！！歌とは一味異なる素敵な演技と声に加え、書道教室が意外すぎて、一目ではＮＡＮＡさんとは気づきませんでした 女優業も素敵」「女優ＮＡＮＡさんいいなぁ」など多くの声が書き込まれていた。