ソフトバンクは２３日、王貞治球団会長（８６）の功績とレガシーを次世代に継承する目的で「福岡王貞治レガシー賞」の創設と「ＦＵＫＵＯＫＡ ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＰＲＯＪＥＣＴ ＳＰＥＣＩＡＬ ＭＡＴＣＨ」と銘打ったＯＢ戦（みずほペイペイドーム）を１１月２３日に開催することを発表した。

レガシー賞は、王会長がダイエー監督に就任して以降、ホークスおよび福岡に多大な功績を残した選手、指導者、スタッフなどを顕彰し、第１回受賞者は来年発表される予定。またレガシー賞の創設にあたり、特別顕彰として杉浦忠氏、田淵幸一氏、根本陸夫氏を表彰することを発表した。

ＯＢ戦は「王監督時代（１９９５〜２００８年）」と「王会長時代（２００９〜２０２５年）」それぞれ２つの時代に躍動したＯＢが集結。「王監督レジェンド軍」対「王会長レジェンド軍」として対決する特別試合となる。

「王監督レジェンド軍」は小久保監督が率い、「王会長レジェンド軍」は和田毅氏が監督を務め、ともに選手兼監督として出場する。その他の出場選手は順次発表される予定で、鷹党注目の「夢の競演」となりそうだ。