小学生対象、5テーマで発明アイディアを募集！ 樫尾 俊雄発明記念館「第9回 樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」

記事ポイント 第9回「樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」が2026年5月25日から9月18日まで作品を募集最優秀賞「樫尾 俊雄賞」の受賞者にG-SHOCKの生みの親・伊部 菊雄のサインと受賞者本人の名前入りG-SHOCKが贈られる応募資格は全国の小学生（1〜6年生）で、20作品以上をまとめて応募した学校・クラブには電子キーボードCasiotone（CT-S500）が抽選で当たる 第9回「樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」が2026年5月25日から9月18日まで作品を募集最優秀賞「樫尾 俊雄賞」の受賞者にG-SHOCKの生みの親・伊部 菊雄のサインと受賞者本人の名前入りG-SHOCKが贈られる応募資格は全国の小学生（1〜6年生）で、20作品以上をまとめて応募した学校・クラブには電子キーボードCasiotone（CT-S500）が抽選で当たる

カシオ計算機の創業者の1人で発明家の樫尾 俊雄の理念を伝える樫尾 俊雄発明記念館が、第9回「樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」の作品募集を2026年5月25日（月）から9月18日（金）まで受け付けます。

全国の小学生を対象に、身のまわりを便利にするオリジナルのアイディアを広く集めるコンテストで、2018年から毎年開催されています。

樫尾 俊雄発明記念館「第9回 樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」





主催：一般財団法人樫尾俊雄記念財団応募資格：全国の小学生（低学年の部：1〜3年生、高学年の部：4〜6年生）応募期間：2026年5月25日（月）〜9月18日（金）必着発表会：2026年11月15日（日）オンライン開催結果発表：2026年11月16日（月）公式サイトに掲載

世界初の小型純電気式計算機「14-A」をはじめ、世界初のオートカレンダー付きデジタル腕時計、さまざまな楽器の音が出せる電子キーボードなどを生み出した発明家・樫尾 俊雄の開発理念を受け継ぐG-SHOCKは、世界で累計1億4千万個以上が出荷されています。

その精神を次世代に伝えるために設立された樫尾 俊雄発明記念館が、子どもたちに発明の喜びを体験してもらうことを目的に、このコンテストを毎年開催しています。

募集テーマは5つで、「人の役に立つもの」「生活に便利で役立つもの」「未来の世界であったらいいなと思うもの」「体の不自由な人に役立つもの」「世相を反映したユニークなアイディア」が対象です。

昨年の第8回では、樫尾 俊雄の生誕100周年を機にテーマとして加えられた「世相を反映したユニークなアイディア」にユニークな作品が多数寄せられます。

最優秀賞の特別副賞：伊部 菊雄サイン入りG-SHOCK





今回から最優秀賞「樫尾 俊雄賞」の受賞者には、G-SHOCKの生みの親である伊部 菊雄のサインと受賞者本人の名前が刻まれた、世界にただ1つのG-SHOCKが贈られます。

高学年の部・低学年の部それぞれで受賞者が選ばれるため、2名分の特別仕様G-SHOCKが誕生します。

「樫尾 俊雄賞」のほかにも、優秀賞にあたる「発明記念館賞」と「発明アイディア奨励賞」の受賞者には、G-SHOCKやBABY-G、電子楽器などカシオ計算機の製品が副賞として贈られます。

また、入賞者全員に栄誉をたたえるメダルが授与されます。

審査の流れとファイナリスト発表会

1次・2次審査を通過した10名のファイナリストは、2026年11月15日（日）に開催されるオンライン発表会でアイディアの意図や経緯をプレゼンテーションします。

厳正な審査を経て、高学年の部・低学年の部それぞれの各賞が決定され、翌11月16日（月）に公式サイトで発表されます。

審査員は、グローバルエナジーハーベスト代表取締役の速水 浩平氏、ガリレオ工房名誉理事長の滝川 洋二氏、東京大学大学院助教の塚本 萌太氏、サイエンスパフォーマーのすずき まどか氏、G-SHOCKの生みの親で樫尾俊雄記念財団理事の伊部 菊雄、そして同財団理事長の樫尾 隆司の計6名が務めます。

学校・クラブ向け：電子キーボードCasiotone（CT-S500）プレゼント





20作品以上をまとめて応募した学校やクラブの中から、抽選で5団体にCASIOの電子キーボードCasiotone（CT-S500）が贈られます。

CT-S500はカシオ独自のAiX音源を搭載した電子キーボードで、高品質な音色を内蔵しコンパクトなボディから深みのある響きが得られます。

第8回受賞作品：小学生の発想力

第8回コンテストでは、低学年の部の最優秀賞「樫尾 俊雄賞」をサレジアン国際学園目黒星美小学校2年の鳥海 櫂生さんが受賞します。

作品名は「のびーるスニーカー」で、大雨や災害時にスニーカーの中から防水ゴムを伸ばして足を守る仕組みが評価されます。





高学年の部の最優秀賞は、刈谷市立亀城小学校6年の加藤 遥乃さんが「遺品トークン」で受賞しています。

未来にわたって戦争体験を伝え続けることができるというアイディアで、「未来の世界であったらいいなと思うもの」テーマで応募されます。





低学年の部の優秀賞「発明記念館賞」は神石インターナショナルスクール3年の菅野 貴仁さんの「のびる、ちぢむ、すりすりつりかわ」、高学年の部は長崎市立精道三川台小学校4年の南 遥紀さんの「ペットボトルでレッツ！トレーニング！」が受賞します。





【高学年の部】発明記念館賞（優秀賞）ペットボトルでレッツ！トレーニング！





「発明アイディア奨励賞」は、低学年の部が東京都市大学付属小学校2年の栗山 柚子香さんの「空中アンブレラ」、高学年の部が江戸川区立西一之江小学校6年の野口 こころさんの「家族の健康チェックはおまかせ！トイレドクター」がそれぞれ受賞します。





【高学年の部】発明アイディア奨励賞 家族の健康チェックはおまかせ！トイレドクター





樫尾 俊雄発明記念館の外観





緑の屋根と木製フェンスを備えた2階建ての建物が東京都世田谷区成城4-19-10に立ち、開館時間は9時30分から17時です。

入館は無料で、公式サイトからの事前予約が必要です。





館内の「発明の部屋」では、樫尾 俊雄が兄弟とともに開発した小型純電気式計算機「14-A」の実機が展示ケースに収められ、右側壁面には年表パネルが配置されています。

格天井のシャンデリアが照らす空間で、日本のエレクトロニクス産業の礎となった発明の歴史が間近で見られます。

第9回「樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」は、「人の役に立つもの」から「世相を反映したユニークなアイディア」まで5テーマで作品を受け付け、最優秀賞受賞者には伊部 菊雄のサインと本人の名前が入った世界に1つのG-SHOCKが贈られます。

応募期間は2026年9月18日（金）までで、イラストで描いたアイディアを郵送するか、公式サイトのセキュアサイトから応募できます（個人応募のみ）。

樫尾 俊雄発明記念館「第9回 樫尾 俊雄 発明アイディア コンテスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募できる学年と部の区分は何ですか？

A. 全国の小学生が対象で、1〜3年生が「低学年の部」、4〜6年生が「高学年の部」に分かれています。

各部でそれぞれ最優秀賞・優秀賞・奨励賞が決定されます。

Q. 学校やクラブがまとめて応募するとどんな特典がありますか？

A. 20作品以上をまとめて応募した学校やクラブの中から、抽選で5団体にCASIOの電子キーボードCasiotone（CT-S500）が贈られます。

学校単位でのまとめ応募は郵送での対応となります。

Q. ファイナリストに選ばれると何をするのですか？

A. 1次・2次審査を通過した10名のファイナリストは、2026年11月15日（日）に開催されるオンライン発表会でアイディアの意図や経緯をプレゼンテーションします。

審査結果は翌11月16日（月）に公式サイトで発表されます。

Q. 樫尾 俊雄発明記念館の入館に費用はかかりますか？

A. 入館料は無料です。

公式サイトからの事前予約が必要で、東京都世田谷区成城4-19-10に所在し、開館時間は9時30分から17時です。

休館日は公式サイトに掲載されています。

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