◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル76キロ級で、24年パリ五輪王者の鏡優翔（サントリー）が決勝とその後のプレーオフで25年全日本選手権王者の松雪泰葉（ジェイテクト）に連勝。逆転で9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。

五輪以来の復帰戦だった5カ月前の全日本選手権では、決勝で松雪に屈して涙を流した鏡。この日は6―2で制した決勝後、約2時間後のプレーオフも3―2と僅差ながら執念で勝ちきり、うれし涙をこぼしながら「本当に久しぶりの優勝なので凄くうれしい。負けてから誰よりも練習した。私はやってきたという自信があったので、結果で証明できた」と語った。

内容面でも5カ月前から進化を示した。プレーオフは場外ポイントなどで2―0とリードして迎えた残り1分40秒過ぎ、片足タックルに入ったものの逆にデンジャーポジションに持ち込まれ、2点を失った。そのまま追われたビッグポイントで相手が勝利。窮地に追い込まれたが「焦りは全くなかった。ここで躊躇したら今まで通りの自分。気持ちをつくり直せた」と攻めの姿勢を貫き、場外ポイントで勝ち越した。

パリ五輪後は持ち前の明るいキャラクターがお茶の間にも受け、テレビ番組の引っ張りだことなった。ところが実戦から遠のき、全日本でも敗れたことで「いろんな意見をいただいて…」と批判的な声や、関係者からも「練習やってる？」と言われるありさま。「（テレビには）出ているんですけど、絶対に練習量は変えていない。結果で示してやると思っていたので、報われて良かった」と胸を張った。

現在はレスラー、東洋大大学院の学生、昨年9月に設立した株式会社KAWAIIの代表、そして“マルチタレント”と、何足ものわらじを履いて活動する。アジア大会や世界選手権、12月には28年ロサンゼルス五輪の予選第一弾となる全日本選手権も控えるが、「（スタイルは）絶対に変えない。デュアルキャリアで勝っていきたい」と今後も我が道を貫き、五輪2連覇を目指す。