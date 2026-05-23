シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。4月末に緊急手術を受け、ツアー5公演の延期などを発表していたが、スタジオで演奏する姿を披露し、近況を報告した。

「毎日毎日、体がどんどん回復しています」と書き出し、スタジオでピアノを弾く姿などを公開。「ライブも最初から最後まで通しています！」と現状を報告し、「歌える喜びや呼吸ができるありがたみを深いところから感じています」と思いをつづった。「バンドメンバーとの時間も楽しくて、ミュージシャンとして充実した時間を過ごしています」と順調な回復ぶりを明かした。

アンジェラ・アキは今月7日に「穿孔性虫垂炎による腹膜炎に伴う被包化胸水の併発」を公表。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」との診断を受け、緊急手術。術後に被包化胸水を併発した。その際に15日、17日、19日に行う予定だったツアー3公演を延期、中止することを発表。

また、15日には「順調に回復はしているけど、お医者さんと相談して、来週いっぱいまでは安静にした方が良いと言われた」と報告し、23日の山形公演および24日の宮城公演を8月に延期すると発表していた。