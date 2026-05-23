欧州5大リーグも優勝チームが決まり、長かったシーズンが終わろうとしている。残るビッグマッチといえば、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦するチャンピオンズリーグ決勝だ。



下馬評はPSG優位に傾いているようだ。その圧倒的な攻撃力に加え、昨季王者であること、昨季も対戦しPSGが勝利していることを考えれば納得がいく。しかし、アーセナルのガブリエウ・マルティネッリはそんなことは気にしていない様子だ。『ARSENAL INSIDER』がコメントを伝えた。





「ああ、もう慣れたよ。タイトルを争うビッグクラブでプレイする時は、外部の雑音に惑わされないようにしないとね。プレミアリーグでも同じことが起こった。もし外部の人たちの言うことに耳を傾けていたら、優勝することはできなかっただろう」「だから、僕たちは自分の仕事に集中しなければならないと思う。僕たちはクラブの中にあるもの、つまり選手、スタッフ、ファンを信じている。だから先ほど言ったように、僕たちは優勝するというメンタリティを持ってブダペストへ向かうよ」アーセナルにとって、プレミアリーグ優勝を果たしたうえでCL決勝を戦えるのは、余計なプレッシャーがかからないという意味でも良いことだったと言える。加えて『ARSENAL INSIDER』は、前評判がPSGに傾いていることもアーセナルにとって良いことかもしれないと伝えている。今季の大半は、結果を出さなければならないというプレッシャーがかかっていたが、今は自由に思い切りプレイするだけだ。プレッシャーから解き放たれた“アンダードッグ”のアーセナルは、PSGを相手にどんな戦いを見せるか。決勝戦は日本時間5月31日、1:00にキックオフとなる。