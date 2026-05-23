◇明治安田J1百年構想リーグ 京都1―0長崎（2026年5月23日 サンガS）

5年半の全てを90分間に込めた。これがチョウ貴裁監督が作り上げた京都だった。FWラファエル・エリアスのヘディングで長崎に1―0の勝利。この試合を最後に退任するチョウ貴裁監督に、惜別の白星を贈った。

今季はパスを繋ぐ意識が高くなりすぎて、迫力のある推進力がナリを潜めた。だがチョウ貴裁チルドレンの1人でもあるDF佐藤響が囲まれてもドリブルで突破しようとしたように、常にファーストチョイスは前方。チャンスとみるやリスクを冒した人数を懸けた攻撃を仕掛けた。同じくチルドレンのDFアピアタウィア久は体を張った守備で決定機を阻止。最後まで戦い抜いた。

5年半。チョウ貴裁監督が残した功績は多いが端的に表現するならば「心を動かす」チームになったことだろう。サンガタウンでは「蝋燭の火を灯せ！」と選手に伝えた。一つずつ蝋燭を灯していけば、いずれ大きな炎になる。勝敗を超越した熱量の高さが周囲の人を巻き込み、大きなエネルギーを生み出す。クラブ最高順位3位になった昨季のスタジアムはまさに最高のボルテージだった。

90分勝利は8試合ぶり。試合後、選手たちと抱擁を交わすチョウ貴裁監督の目は真っ赤だった。セレモニーでは「明確な失敗をしてしまった自分に対して“一緒に高みを目指そう”と言ってくれたのが京都だった。とてつもないエネルギーを与えてくれました。J1に昇格して、残留を勝ち取る中、いくども満員のスタジアムに出合え、そこで指揮を執るこの上ない喜びは私の人生で忘れられない思い出になりました」などと思い出を語り、最後は声を震わせながら「京都の街はいつまでも私の故郷です。ありがとうございました！」とサポーターに感謝を表した。