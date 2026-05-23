女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、「惚れちゃった」同学年の女優を明かした。

番組では小池をよく知る人物として女優の菊地凛子がVTR出演。2022年放送の同局の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で共演して以来、何でも語り合える関係になったという。

小池について、菊地が「とにかく裏もない。人に好かれようとか好感度を残そうとか一切ない」と語ると、スタジオでVTRを見ていた小池は「まんま返すよ」とポツリ。

「大好きです。同い年なんですよ。同世代で仲良くなる子って限られていて、一気に私が彼女のこと惚れちゃって…まんま返します、本当に。裏表が全くない人、飾らない人で」と人柄を絶賛した。

菊地によると、小池は自身の誕生日をお祝いしてもらう機会があった時に「来てくれるだけでうれしいし、自分のイメージに合ったお花を一輪だけほしいなあ」とリクエストしたという。

出席者に気を使わせないための配慮だったが、菊地は「その時にみんなが一輪ずつ持って行った花の色があまりにも違い過ぎて。それを見た時に“この人って本当にいろんな色を持っている人だし、人が感じる栄子ちゃんは人それぞれ違うんだな”って、最後に1つの花束になった時に栄子ちゃんらしく思えたのが印象に残っている」と振り返っていた。