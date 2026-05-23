◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が先発し、５回１／３を５安打３失点で３敗目を喫した。

初回は先頭・立石、中野を連続三振。森下には死球となったが、続く４番・佐藤を空振り三振に斬り、無失点でスタートした。来日最速の１５６キロを計測した直球を軸に４回まで１安打のみに抑えていたが、両軍無得点の５回。１死から木浪への四球をきっかけに２死二、三塁を招くと立石に中前へ先制の２点適時打を浴びた。６回は１死一、二塁のピンチでマウンドを降りた。

試合後は「いいイニング、いい球があったかもしれないけど、自分の失点で負けたので、期待してくれたファンの方には申し訳ない気持ちがある」と振り返った助っ人。その中で初対戦となった阪神打線について「思った通りいい打線。この惑星で一番いい打者が４番にいて、森下選手も間違いなくこの世界でいい打者の一人。立石君もすごく感銘を受けた。それ以外の打者もなかなか簡単にアウトにならないようないい打者がそろっている打線だった」と語っていた。