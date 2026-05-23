寒暖差の1日　関東はひんやりも…うなぎイベントに長蛇の列　大声大会や祭りで各地で賑わい

23日は西日本では気温が上がり、真夏日となった所もありましたが、関東などでは4月並の肌寒い1日となりました。

そうしたなか、夏の食べ物を先取りするイベントに多くの人が集まりました。

炭火でじっくりと焼かれるうなぎ。

たれの香ばしい香りが漂っています。

さいたま市で地元の名物、うなぎをPRするイベントが開かれ、会場にはチケットを求める人で長い列ができました。

チケットは1枚2500円。

うなぎ弁当と引き換えることができます。

夏バテ予防に最適といわれるうなぎですが、2026年は材料費などの高騰で、2025年より500円値上げされました。

それでも、食べた人たちからは「めっちゃおいしいです。やわらかいです」「今年で6回目。1年生の時から来てる。出来たての熱々が一番おいしいので、すごくおいしい」「外で食べるのは気持ちよく食べられて良いが、きょうはちょっと寒い」といった声が聞かれました。

23日は関東などでは平年を下回り、東京都心も4月中旬並のひんやりとした1日となりましたが、西日本では大分・日田市で31.8度を観測するなど、暑くなりました。

そうしたなか、兵庫県の淡路島で熱い戦いが。

大声で地元の特産品、「たまねぎ」と叫ぶコンテストです。

95デシベル以上を出せば、たまねぎ2個がプレゼントされます。

参加した人たちは「いつもより大きい声が出せたので良かった。ハンバーグとかに使って食べたいです」「いいストレス発散になりました」「気持ちよかったけど、夫に負けたのが悲しかった」と話し、ふだん出せない大声を出し、日頃のストレスを発散させていました。

岩手・盛岡市では、東北6県の祭りが一堂に会する「東北絆まつり」が開幕しました。

赤い花のついたすげがさを持ったあでやかな踊り手たちが街を練り歩いたのは、山形の「花笠まつり」です。

さらには、青森の「ねぶた祭」や、仙台の「七夕まつり」。

地元、盛岡の「さんさ踊り」などが披露されました。

沿道には多くの人が訪れ、手拍子を取りながら、華やかな舞や迫力ある太鼓の音を楽しんでいました。