宝塚観劇、野球観戦、ギフトカード！ワクワクが嬉しい「おもしろ定期預金」3選
定期預金のなかには、抽選でうれしいプレゼントがもらえるユニークなタイプのものがあります。もちろん外れてしまう可能性もありますが、毎月の生活のなかに「もしかしたら当たるかも」というちょっとしたワクワク感を味わえるのが大きな魅力です。
しかも、その金利はゆうちょ銀行やメガバンクの定期預金（1年もの0.4％）とほぼ同じか、条件によってはそれらを上回るタイプもあり、確実なお得感も兼ね備えています。
今回は、そんな日々の暮らしにささやかな楽しみを添えてくれる面白い定期預金のなかから、インターネットバンキングで手軽に申し込めるおすすめのものをご紹介します。
・VJAギフトカード 5万円分：当選本数5本
・VJAギフトカード 5000円分：当選本数10本
金利も、2026年6月5日までに口座を開設して定期預金を作成し、資金を入金すれば「年0.8％の特別金利」が適用されます。
・預入金額：10万円以上（1円単位）
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.8％（2026年5月時点）
※公演日時の指定はできません。
※チケット（1組2名さま分）のみのプレゼントです。劇場までの交通費・食事および現地での諸費用は当選した方の負担となります。
・預入金額：一括預け入れ100万円以上（100万円単位）
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.4％（2026年5月時点）
また、金利もホークスの戦績に応じて以下のとおり上乗せされます。
・パ・リーグ3位：店頭表示金利＋年0.1％
・パ・リーグ2位：店頭表示金利＋年0.2％
・パ・リーグ優勝：店頭表示金利＋年0.3％
・日本シリーズ優勝：店頭表示金利＋年0.6％
こちらの定期預金は、ATM・福岡銀行アプリ、またはインターネットバンキングから預け入れが可能です。
・預入金額：10万円以上1000万円未満（1円単位）※アプリでのお預け入れは1万円単位
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.4％（2026年5月時点）戦績に応じて適用金利がアップ！
定期預金は基本的に途中で解約をすると、「中途解約利率」が適用されて当初の金利よりも低くなってしまいます。しかし、今回のようなワクワクする抽選特典が付くものなら、満期までの期間も楽しみながら、じっくりとお金を置いておくことができるはずです。
もし「これは！」と思うものがあれば、ぜひ運試しを兼ねてトライしてみてはいかがでしょうか。申し込む際には、満期まで安心して預けておける余裕資金を使いましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
しかも、その金利はゆうちょ銀行やメガバンクの定期預金（1年もの0.4％）とほぼ同じか、条件によってはそれらを上回るタイプもあり、確実なお得感も兼ね備えています。
スペシャルギフト付き定期預金（スルガ銀行Dバンク支店）スルガ銀行Dバンク支店の「スペシャルギフト付き定期預金」では、預入金額10万円を1口として毎月抽選が行われ、以下の商品が当たります。預け入れている間は毎月抽選の対象になります（当選は1年間に1回のみ）。
・VJAギフトカード 5万円分：当選本数5本
・VJAギフトカード 5000円分：当選本数10本
金利も、2026年6月5日までに口座を開設して定期預金を作成し、資金を入金すれば「年0.8％の特別金利」が適用されます。
・預入金額：10万円以上（1円単位）
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.8％（2026年5月時点）
すみれの花定期預金（池田泉州銀行ダイレクト支店）池田泉州銀行ダイレクト支店（インターネット支店）の「すみれの花定期預金」は、預入金額100万円につき1口として毎月の抽選に自動で参加となり、年間1000組（2000名）が宝塚歌劇に招待されます（当選はお1人さま、定期預入期間の1年間につき最大3回まで）。また、毎月の抽選とは別に、年間760組を宝塚歌劇にご招待するボーナス抽選もあります。
※公演日時の指定はできません。
※チケット（1組2名さま分）のみのプレゼントです。劇場までの交通費・食事および現地での諸費用は当選した方の負担となります。
・預入金額：一括預け入れ100万円以上（100万円単位）
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.4％（2026年5月時点）
ホークス応援定期預金2026（福岡銀行）福岡銀行の「ホークス応援定期預金2026」は、預入期間が3月16日から6月30日までの特別キャンペーンです。預入金10万円につき1本の抽選権が付与され、7月上旬ごろに抽選があります。当選すると「8月22日（土）観戦ペアチケット」が150組（300名）にもらえます。
また、金利もホークスの戦績に応じて以下のとおり上乗せされます。
・パ・リーグ3位：店頭表示金利＋年0.1％
・パ・リーグ2位：店頭表示金利＋年0.2％
・パ・リーグ優勝：店頭表示金利＋年0.3％
・日本シリーズ優勝：店頭表示金利＋年0.6％
こちらの定期預金は、ATM・福岡銀行アプリ、またはインターネットバンキングから預け入れが可能です。
・預入金額：10万円以上1000万円未満（1円単位）※アプリでのお預け入れは1万円単位
・預入期間：1年（自動継続）
・金利：年0.4％（2026年5月時点）戦績に応じて適用金利がアップ！
まとめ今回は観劇やスポーツ観戦、お楽しみ抽選が付いたユニークな定期預金をご紹介しました。
定期預金は基本的に途中で解約をすると、「中途解約利率」が適用されて当初の金利よりも低くなってしまいます。しかし、今回のようなワクワクする抽選特典が付くものなら、満期までの期間も楽しみながら、じっくりとお金を置いておくことができるはずです。
もし「これは！」と思うものがあれば、ぜひ運試しを兼ねてトライしてみてはいかがでしょうか。申し込む際には、満期まで安心して預けておける余裕資金を使いましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)