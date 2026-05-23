【付録】「夏のたっぷりシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてくる！ 予約必須の『2026年MAQUIA 8月号』は6月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『2026年MAQUIA 8月号』（集英社）の「夏のたっぷりシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号』（税込1150円）。付録として、「夏のたっぷりシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『2026年MAQUIA 8月号』の「夏のたっぷりシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が見逃せない！
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号』（税込1150円）。付録として、「夏のたっぷりシートマスクBOX、ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
話題の韓国コスメブランドのシートマスクを夏のスペシャルケアに「夏のたっぷりシートマスクBOX」には、Anuaの「PDRN100ヒアルロン酸 セラムマスクパック」7枚入りに加え、MEDIHEAL「ローゼPDRN エッセンシャルマスクヘルシーグロウ」、Torriden「セルメイジング ビタC ブライトニング マスク」、THE DERMA「ザ・ダーマ モイスト」が1枚ずつセットになっています。話題のPDRN成分を取り入れたものから、ビタCで夏のくすみケアが期待できるものまで、4ブランド10枚分の豪華な顔ぶれが揃っています。日差しを浴びた肌をリセットしたい夏のスペシャルケアにぴったりの内容です。
ランコムの名品スキンケアをまとめて試せる豪華BOXランコム「至高の美肌ケア」BOXは、「アプソリュ ザ UV クリーム」5mL、「ジェニフィック アルティメ セラム」7mL、「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」10mLというランコムを代表する3アイテムが詰め合わされた贅沢な内容です。日中の紫外線ケア、ブースター美容液、化粧水と、ライン使いで実感できる本格的なエイジングケアが叶います。普段は手が伸びにくい高級ブランドの名品を、まとめて試せる絶好のチャンスです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)