アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾まりやさん（32）が、週刊FLASH（光文社）表紙＆巻頭に登場しました。



【動画】ベッドや浴室やプールで…永尾まりやさんの妖艶ポーズ見せつけ

「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾さん。10ページにわたるグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮しています。インタビューでは自らの「モテ観」について話しています。



また、永尾さんは自身のインスタグラムを更新。撮影風景を公開しました。「FLASH Off-movie マネージャーさんが撮ってくれたやつ全部すき」と投稿。水着姿で浴室やプールで妖艶な視線を向ける永尾さんの姿は必見です。



同誌には、伊勢川乃亜さん、立花ことりさん、UNJOUR TOKYOの美女も登場しました。



【永尾まりやプロフィール】

ながおまりや 32歳 1994年3月10日生まれ 神奈川県出身 T159 2009年「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動する。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務める。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。そのほか最新情報は、公式X(@mariyagiii310)、公式インスタグラム（@mariyagi_san）