【ひらがなクイズ】さあ解いてみよう！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは和食の定番
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、個人の嗜好やマナーに関わる上品な表現、毎日の食卓でおなじみの定番メニュー、そして交通の歴史を感じさせる特定の地点という、全く異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□なみ
おひ□□
わ□□ば
ヒント：芸事やマナーに関する上品な心得。ゆでた野菜にだしをかけて食べる和食の定番。そして、対岸へ向かうために舟に乗り降りする地点を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たし」を入れると、次のようになります。
たしなみ（嗜み）
おひたし
わたしば（渡し場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、大人の品格を感じさせるマナーの話題から、日々の食卓に彩りを添える一品、さらには古き良き往来の風景を思わせる地点までを網羅しました。共通する「たし」という響きが、内面を磨く意識から、身近な食の文化、さらに地理的な移動の描写まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、個人の嗜好やマナーに関わる上品な表現、毎日の食卓でおなじみの定番メニュー、そして交通の歴史を感じさせる特定の地点という、全く異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
おひ□□
わ□□ば
ヒント：芸事やマナーに関する上品な心得。ゆでた野菜にだしをかけて食べる和食の定番。そして、対岸へ向かうために舟に乗り降りする地点を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たし正解は「たし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たし」を入れると、次のようになります。
たしなみ（嗜み）
おひたし
わたしば（渡し場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、大人の品格を感じさせるマナーの話題から、日々の食卓に彩りを添える一品、さらには古き良き往来の風景を思わせる地点までを網羅しました。共通する「たし」という響きが、内面を磨く意識から、身近な食の文化、さらに地理的な移動の描写まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)