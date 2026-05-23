◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝 東京SG40―35BR東京（2026年5月23日 東京・秩父宮ラグビー場）

時計は80分を過ぎていた。BR東京のSO中楠一期（25）がPGのボールをセットしている間に、終了を告げるホーンが鳴った。33―35でリードされていた東京SGは、このPGが決まれば敗戦が決まる。劇的な逆転は、ここから始まった。

交代でピッチ外にいたSH流大（33）は、相手がPGを選択した時点で「数％のチャンスがきた。できることは、PGが外れたときに備えることだけ」と思ったと言う。その通りに、外れたPGをインゴールで確保したときから、ドラマは始まった。

流に代わってピッチにいたSH福田健太（29）は「蹴れないので継続するしかない。（相手の）ペナルティーを使って前進するしかなかった」と振り返る。その通り、BR東京の反則を誘い、さらに、相手LOマイケル・アラダイス（34）のハイタックルによるイエローを誘って数的優位も得た。

そして、ゴール前のラック。アドバンテージがある状況から福田が縦を突き、フォローしたPR森川由起乙（33）がインゴールに飛び込んだ。負ければ引退試合だった流は、2試合延びたと問われ「本当ですよ」とチームメートに感謝した。

サヨナラ逆転トライの瞬間、うつ伏せでピッチに倒れたまま両手で芝を叩いた森川には、特別な思いがあった。「ホント、ついてないなと思いながら。ピッチに立って楽しくないと思ったのは初めて」と話した。

後半15分にピッチに入った。最初の後悔は19分。BR東京にゴール前に攻め込まれた場面、CTB中村亮土（34）の好タックルでノックフォワードを得て、ピンチを脱したかと思われた。しかし、直後の密集で相手を突き飛ばす「不要なプレー」で反則を取られ、再び相手ボールに。続く攻撃でトライを奪われ、BR東京に30―20と詰め寄られた。

さらに、逆転を許した後の後半39分、ブレークダウンでオフサイドを取られ、相手ボールに。最後のPG。ここで試合を切られていれば敗戦という、致命的な反則だった。「いらない反則をしてしまった。ゲームの流れを相手に渡してしまった」と反省した。

「エモーショナルなウエーブ（感情的な起伏）がすごくて」と独特な表現で試合を振り返った。「最後に僕につなげてくれたチームメートを誇りに思うし、感謝しています。きょうのミスをきょう返せたのは一番、ホッとしている」と感謝した。

今季から、これまでの頭髪ではなく、ヒゲを編み込んでいる。「ヒゲのコーンロウ」と名付けたトレードマークは、15センチほどの長さになった。原宿の行きつけの店で手入れしているという自慢のヒゲをさすったベテランは「ずっと感謝の気持ちを忘れずにやり続けると、こういうところにも回ってくるのかな」と、柔らかな表情で笑った。