◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部棒高跳び決勝は、村田蒼空（４年）が４メートル１７の大会新記録で悲願の初優勝を達成した。昨年の日本選手権（東京）を制した日体大の小林美月（４年）は４メートル１２で４連覇には届かなかった。試合後は涙を流し「４連覇ってそんな簡単じゃない」と言葉を絞り出した。

昨年の日本選手権で日本歴代６位タイ、日本学生記録となる４メートル３１を跳んで初優勝。日本一のタイトルも手にした小林だったが、１月に腰椎分離し５月の木南記念（大阪）まで「一回も跳躍していなかった」という。

６月の日本選手権（名古屋）、９月の日本学生陸上競技対校選手権（日本インカレ）へ「チームメートとリベンジしようと話をしました。前向きな気持ちです」と小林。この悔しさを、さらなる成長につなげる。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。