◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、プロ２年目でツアー未勝利の吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０と伸ばし、通算５アンダーで４位をキープした。首位と３打差。

吉田が地元の千葉でＶ戦線に残った。８番パー３（実測１５０ヤード）は７アイアンで３０センチのベタピンでギャラリーを湧かせ、最終９番は残り８６ヤードから２メートルに寄せて２連続バーディー締め。姉で国内４勝の吉田優利をほうふつとさせるショット力が光った。左右に曲がるミスが出てもラウンド中に修正し「最終的にアンダーで上がれて良かった」と笑みがこぼれた。

細身の体形ながらパワフルさが格段に増した。降雨で中止となった２２日は、大会期間中ながら「筋力を継続的に大きくしたい」とホテルの近くのジムで２時間ほど筋トレに没頭。昨秋から自身でメニューを考えており、重さ５５キロのバーベルでスクワットするなど下半身を中心に１３種類で鍛えた。ドライバーの飛距離は昨季からキャリーで１０ヤード伸びて２３０ヤードに達し「周りから『飛ぶようになったね』と言われる」とかみしめる。

さらに、今年から「一日２４００キロカロリー」をノルマに食事の量を増やした。２２日には魚、野菜、納豆やフルーツなど１５品目以上を食べ、サプリメントでビタミンなど栄養補給も欠かさない。ハードな連戦をこなすため「体重を落とさないように心がけてます」。この日終盤も体力は衰えず、連続バーディー締めにつなげた。

プロ１年目の昨季は入谷響（加賀電子）や荒木優奈（Ｓｋｙ）ら同期が初優勝を飾る中、自身は無冠だった。それでも「優勝も大事だけど、自分のゴルフがうまくなれば手が届くところだと思う」と冷静だ。バーディーなど好プレーをした時も派手に喜ばず、クールな振る舞いに徹する２２歳は「もうちょっと喜ぶとギャラリーさんも喜んでくれると思うけど…。いざという時に喜びます」とニッコリ。逆転で初Ｖをつかみ、歓喜を爆発させる。（星野 浩司）