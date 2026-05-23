元AKB48チーム8の山田菜々美（27）が第2子を出産したことを23日、自身のインスタグラムで発表した。

山田は「私ごとではありますが無事、娘が産まれました」と第2子を出産したことを報告した。出産については「息子の時と同様、自然分娩で3686gの大きなレディーです」と明かした。

また「安産で3時間ほどで産まれたので初めての立会いもギリギリ間に合い面会もあったりと、今回は賑やかなお産と入院生活になりました」と振り返った。

初めて出産に立ち会った夫については「パパは産声を聞いた瞬間頭の後ろで赤ちゃんと同じぐらい泣いてました」と感激していたことを伝えた。第2子の様子については「今のところはよく飲んで、よく寝てくれる子で私も体を休めることが出来てます」とつづった。

妹ができた長男については「息子はヤキモチを妬きながらも妹に触れることも増えて時間はかかると思うけど少しずつお兄ちゃんになってくれるかな？」と期待した。

続けて「入院中は息子に会えなくて寂しいし心配だったけど私が思ってるより遥かに成長していて数日会ってないだけで出来ることも、気持ちの切り替えも早くなっていて母は感動する日々です」と成長を喜んだ。

そして「我慢させたくなくても我慢させちゃう場面があるからこそ甘えられる時には沢山甘えさせて寄り添っていきたいなと思います」と記し「気持ちに余裕がなくなる時もありますが、4人と1匹、家族みんなで支え合いながら過ごしていきたいと思います ママがんばるぅ」と締めくくった。

山田は14年、AKB48の47都道府県代表で結成されたチーム8の兵庫県代表で、19年にグループを卒業。21年11月に結婚と妊娠を発表し、22年4月に第1子となる男児を出産した。