タレントで実業家の紗栄子（39）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てで「力を貸してくれたアイテム」を明かした。

おすすめのキッチングッズを紹介する動画を公開。お気に入りの調味料やグッズなどを次々と紹介し、器に続き、箸置きを披露した。鬼太郎や目玉おやじ、ねずみ男、一反もめんがデザインされた箸置きを手に取り、「息子が好きなゲゲゲの鬼太郎の箸置き」と説明した。

「子供って食事に対して凄いめんどくさがる時期とかあったから、楽しく食卓に座ってほしいって思いも込めて、“今日は何でしょう”て言いながら食卓に出してた時期がありました」と懐かしそうに回想。「今はもうこんなことでは喜ばないけど、私にとっては大変な時期の力を貸してくれたアイテムだから、今でも使ってる」と笑った。

かなりの数を所有していることも明かし、「収納が大変」と苦笑い。「やっぱそろえたいから4個組とかで買っちゃうじゃん。6個とか。だから凄いたくさん箸置きはあります」と語った。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。