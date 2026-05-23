#33 三笘、南野不在の影響は?日本代表全60パターンの攻撃陣から読み解く【ゲキスタ】
5月15日に発表された日本代表の北中米ワールドカップ登録メンバー26人で、南野拓実、三笘薫という攻撃の主力2選手がケガのため選外となりました。
前回のカタール大会以降、森保ジャパンの攻撃を牽引してきた2人の不在の影響は? アジア最終予選以降の18試合でテストされてきた60パターンもの攻撃陣の組み合わせを徹底検証。ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が過去のデータをもとに北中米ワールドカップでの戦い方を占います。
(収録日:2026年5月21日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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