「東京、怖いな」子ども同士でそんな話まで？ 住んでいた地方とのギャップに困惑
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「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていくエピソードをお送りします。
※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。
東京に引っ越してきて間もなく、子どもの学習環境の話が出て驚く舞。
同じタワマンの中層階に住む香織に、塾のことを相談しますが…。
■◆選択肢
原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』