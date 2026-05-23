いい人だと思っていたのに…。「彼女のことを後回しにする男性」の特徴
「自分のことを一番に大切にしてくれる男性と交際したい」と女性なら誰しも思うはず。
でも、そうはならない男性も中にはいます。
そこで今回は、「彼女のことを後回しにする男性」の特徴をチェックしてみましょう。
｜趣味で忙しい
趣味で忙しくしている男性は彼女を後回しにする傾向があります。
交際を始めた当初は彼女のことを優先していた男性でも、関係になれてくると恋愛の優先度は低くなり、趣味の方に興味がシフトしてしまうもの。
｜友人関係を大切にしている
友人関係を大切にしている男性も、彼女のことを後回しする傾向があるでしょう。
そういう男性は彼女ができても友だちを優先しがちで、彼女とはあまり連絡を取らないのに友人とは頻繁に連絡を取り合ったり、デートの約束をしていても友達から誘われるとそちらを優先してドタキャンしたりと、とにかく彼女の優先度が低いのが特徴。
友人関係を大切にすることは悪いことではありませんが、もしかしたら「彼女なら自分の気持ちをわかってくれて当然」と思っている節もあるので、あまりに友人関係を優先するような男性との交際はやめた方が賢明と言えます。
｜色々な女性からモテたいと思っている
モテたい願望の強い男性も、彼女のことを後回しにしがち。
彼女以外の女性にも「いい顔をしたい」「好かれたい」という気持ちが強いので、誰にでもカッコよく振る舞おうとして、平気で彼女以外の女性とも２人きりで会ったり、ご馳走したりすることがあります。
そういう男性は彼女が欲しいのはなく、色々な女性にモテたいだけなので要注意でしょう。
今回紹介した特徴を持つ男性との交際は、女性が一方的に不満を募らせる結果になる可能性が高いので、ぜひきちんと交際前に男性の本性を見抜く目を養っていきましょうね。
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