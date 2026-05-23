「私と会いたくないの？」不倫相手の男性が“曖昧な態度”を続ける理由
「また連絡するね」
男性からそう言われたまま、次の予定がなかなか決まらない。不倫関係ではそんなモヤモヤが増えやすいもの。その背景には、既婚者ならではの事情や心理が隠れているケースも少なくありません。
会う予定を固定しにくい“事情”がある
仕事や家庭の予定が読めない。そのため、「この日」と先に決めることを避ける人もいます。もちろん本当に調整が難しい場合もありますが、結果として“女性を待たせる関係”になりやすくなります。
関係を切りたくないから濁す
はっきり断ると関係が終わるかもしれないという思いがあるからこそ、「またタイミング見よう」と曖昧に繋ぎ続ける男性も。その結果、期待だけが残り、女性側は予定の見えない状態で待ち続けることがあります。
“自分のペース”で関係を進めようとしている
自分の都合のいい時に会う。連絡できる時に連絡する。そうしたスタンスが強い男性の場合、関係の主導権は自然と男性側に寄りやすくなります。女性側が合わせ続けるほど、距離感のバランスも崩れやすくなっていくでしょう。
曖昧な態度は、優しさのように見えることもありますが、“はっきり決めない状態”が続くほど、不安は積み重なりやすいもの。大切なのは、その関係の中で自分ばかりが待つ側になっていないかを見直すことなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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