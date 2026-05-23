相談される人はここが違う。なぜか“頼られる人”がやっている３つのこと
気づくと、いつも誰かに相談されている人がいる一方で、なぜか頼られにくい人もいるでしょう。その差は、“知識の多さ”や“アドバイス力”だけではありません。相談される人は、“話しやすい空気”のつくり方が自然です。
すぐに結論を出そうとしない
相談される人は、話を最後まで聞く前に結論を出しません。「それはこうしたほうがいいよ」と急いで答えるより、「それでどう感じた？」「もう少し詳しく聞かせて」と、まず相手の話を受け止めています。
否定から入らない
相談される人は、「でも」「それ違うと思う」から会話を始めません。まずは「そうだったんだ」「それは大変だったね」と、共感の姿勢を見せいます。
特に人間関係や仕事の悩みは、“正しい答え”より、“安心して話せること”が重要。逆に、否定から正論を矢継ぎ早に畳みかけると、人は心を閉じてしまうものです。
前の会話を覚えている
意外と大きいのが、“覚えてもらえている”という感覚。相談される人は、「前に話していた件どうなった？」など、以前の会話を自然に覚えています。相手に“ちゃんと話を聞いてくれていたんだ”と感じさせるのです。
逆に、話を覚えていないとその場限りの会話とみなされやすく、安心感は生まれにくくなります。
相談される人は、特別に話がうまいわけではありません。“ちゃんと話を聞いてもらえた”と感じさせる関わり方を自然にしているものなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼男性から頼ってもらえる女性と、なぜか頼ってもらえない女性。その違いとは