シアーアイテム、どう着たらおしゃれ？2026春夏“若作り”に見えないコーデのコツ
気温が上がり始め、シアーシャツや透け編みニットなど、“軽い素材感”のアイテムが気になる季節になってきました。ただ一方で、「なんだか若作りっぽく見える」「透け感だけ浮いて見える」と感じる人もいるでしょう。
2026春夏は、引き続き“軽さ”や“空気感”のあるファッションがトレンド。ただし今季は、“透け感を見せる”より、“自然に軽く見える”くらいのバランスが主流に。だからこそ40代・50代は、“頑張って肌見せする”より、“軽さをなじませる”感覚が大切です。
“透けすぎない素材”が大人世代にはちょうどいい
シアーアイテムで失敗しやすいのが、“透け感の強すぎる素材”。特に薄すぎる生地や光沢感の強い素材は、肌着っぽく見えたり、コーデ全体が落ち着かない印象につながることがあります。
大人世代が取り入れやすいのは、“ほんのり透ける”くらいの軽さ。オーガンジー系のシャツや、透け編みニットのように、“素材感で軽さを出す”アイテムの方が、肌や髪とも自然になじみやすくなります。
“羽織る感覚”くらいが今っぽい
2026春夏は、“きちんと着すぎない”こともポイント。例えばシアーシャツなら、全部ボタンを閉めるより、Tシャツやタンクトップの上からラフに羽織るくらいがちょうどいいバランス。
袖を軽くまくったり、前だけ少しインしたりと、“重心を上げる着方”を意識すると、全体が軽やかに見えやすくなります。特に白T×薄デニムのようなシンプルなコーデに重ねると、“頑張ってる感”が出にくく、自然なアカ抜けにつながります。
2026春夏は“ニュアンスカラーを選ぶ”が鍵
今季は、真っ白や真っ黒よりも、“やわらかい中間色”が人気。エクリュやグレージュ、モカ系カラーは、透け感を強調しすぎず、大人世代でも取り入れやすい色味です。
また、黒を完全になくすより、“少量だけ効かせる”のも今っぽいバランス。インナーやバッグに少し黒を入れることで、全体が引き締まりやすくなります。
シアーアイテムは、“透け感を見せる服”ではなく、“軽さをつくる服”。だからこそ40代・50代は、“若作りに見えないか”を気にするより、“自然に軽く見えるか”を意識することが、2026春夏らしいおしゃれにつながっていきます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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