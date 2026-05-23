10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の齋藤璃佑さん（21）にインタビュー。出演が決まったときの心境や共演する山下智久さんとのエピソード、さらに高校時代の夢も明かしました。

俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語。直木賞作家・池井戸潤さんの同名小説が原作となっています。

■念願の池井戸作品｢言霊ってあるのかな｣

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さん、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下智久さん、そして齋藤さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部の3年生・桃山遙を演じます。

――ドラマ出演が決まったときの心境を教えてください。

僕がこの仕事を始めてから、池井戸潤さんの作品に携わることをずっと目標にしてきていて、まさかこんなに早くかなうと思ってなかったので、すごくうれしかったっていう気持ちが一番なんですけど。事務所に入ってすぐに年表を作ったんですね。今後どうやって活動していきたいかとか、何をやっていきたいかという目標を書いたときに、“2026年 池井戸潤先生の作品に出る”って書いてて。これがかなったってことでいいんですよね？（笑） だから言霊ってあるのかなみたいな気持ちにもなりましたし、運命を感じたりとかしました。

――共演する相馬理さんとは『爆上戦隊ブンブンジャー』でも一緒でしたが、何か話されましたか？

オーディションを受けていたことも知ってて、まさかまた一緒になると思ってなかったので、“また一緒なんかい！”っていう話をして（笑） 1年半ぐらい一緒にやってたので、知ってる人が一緒の現場にいるっていうのはすごく心強くて。他の皆さんとご挨拶して心を打ち解け合う前に、1回理くんをクッションにして、周りと仲良くなったりとかもしてたので本当に僕はすごく助かったなと思っています。

■生で見る山下智久に衝撃 ｢一瞬この仕事のことを忘れる｣

――共演の山下智久さんとのエピソードはありますか？

山下さんは、本当に毎回って言っていいぐらい現場に差し入れをしてくれて。しかも僕たちの体のことを気遣った差し入れだったりとか。本当に…かっこいいんですよ、純粋に。やっぱり僕も小さい頃からテレビで見ていた方なので、生で見たときは一瞬この仕事のことを忘れるくらいかっこよくて。そうなりたいなと自分も思ったりはしました。

――たくさん話せましたか？

いや、緊張して話しかけられないですよね。いや、そうですよね、そうですよ！？（笑） ただ、今後とあるシーンで二人のお芝居とかもあったりして、すごく楽しみな半面めちゃくちゃ緊張してます（笑）

■高校時代の夢は“高校教員” コロナ禍の思いつきからグランプリへ

2021年、高校2年生の時に第34回『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でグランプリを獲得し、その後芸能界入りした齋藤さん。芸能界に入る前は、他の夢があったといいます。

――芸能界に入ったきっかけを教えてください。

高校に入って、僕は高校教員になりたくてずっと勉強してたんですけど、高校1年生のとき新型コロナウイルスの時期とかぶってて、やることもあんまりなかったんですよ。何か楽しいことやってみたいなって思って出したのが、『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で。初めて出してグランプリをいただいて、そこからこの仕事を始めたっていう感じで。本当に“思いつき”って言ったらあれですけど、そのときの気分になるのかなと思ったりします。でも逆に、あの時の気持ちがなかったら僕は今ここにいないでしょうし、あれは本当に出すべくして出したのかなって思ったりします。

――どの科目の先生になりたかったですか？

最初は数学の先生になりたくて、数学の成績が落ちてきて英語にしようと思って（笑） 英語難しいなってなって、最終的に政治経済とかを教える先生になりたいなと思ってまして。今も現役大学生なんですけど、法学の方を専攻してて、一応それの延長線上で今も勉強してるっていう感じです。

――夢は俳優兼教師ですか？

俳優で売れるのが一番いいですけどね（笑） そういう道もあってもいいんじゃないかなと思ったりはしますし、その辺は臨機応変に対応していきたいなと思ってます。

■俳優業は新鮮な日々で｢すごく楽しい｣

――駅伝みたいに“これまで長く信念を持って続けてきたこと”はありますか？

うーん…意外とないかもしれないですね。僕がすごく飽き性で。なんでも三日坊主という言葉では生ぬるいぐらいの飽き性で。一日もったらいい方くらいのレベルなんですよね。もう大体3日くらいで飽きちゃうというか、逆にいろんなことに興味があるので、大体それがどういうものなのか分かったら、もう大丈夫ってなっちゃうんですよね。

――今、こんなに俳優業を続けていることは結構すごいことですか？

〈10秒特技チャレンジ〉

そうですね、珍しいというか。ありえないんですよね、僕にとっては。普通に生きてたら経験できないことを今すごくたくさん経験させてもらっていて。僕がもし高校の先生になってたら、こんなにカメラに囲まれることはなかったでしょうし、それこそ山下さんともお会いできたりとか。いろんな人が羨ましいなって思うことを経験できたりしてるっていうのが僕はすごくありがたいことだなと思うので、この仕事はすごく楽しいなと思ってます。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、小さい頃からお風呂で練習して力を磨いたという“ヒューマンビートボックス”を披露してくれました。