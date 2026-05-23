「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）

阪神が巨人相手に連勝しチームは４連勝。今季最多貯金１０とした。

初回は１番・浅野のショート後方への飛球を遊撃・木浪、中堅・高寺、左翼・立石がお見合いする形で二塁打としてしまう。続くキャベッジの進塁打で１死三塁となった。

藤川監督はここで前進守備を敷く。すると、村上が吉川を一ゴロに仕留めて三塁走者を本塁タッチアウト。無失点でしのいだ。指揮官はこの場面について「球場の特性といいますか。東京ドームもいま芝が少し、打球があまり跳ねないというのもあって前進守備で勝負をかけたんですけど、バッテリーがうまく内野ゴロを打たせましたね」と振り返った。

この場面で踏ん張った村上も評価。「自分たちのチームの連携のところのミスを彼自身がね、カバーしたというので、乗っていってくれましたね」と話した。

村上は１６日・広島戦で完封目前の九回２死から適時打を許して降板していた。この試合も九回１死から安打を許したが、完封を果たした。継投するかどうかの迷いについて問われると、「いつも迷ってはいないですけど（笑）。動かなければいけない時もありますし。今日、村上が１人でいってくれたっていうのは、ブルペンのメンバーにとっても非常に大きいことになりますね」と話した。

先制Ｖ打を放ったドラフト１位・立石については「こちらから見ていても、三塁側のベンチですから、背中越しにこう、雰囲気があまり分からないんですよね。それが今、１番で、いい機能をしているのかなという。狙い球とか、そういうのが分かりづらいというので、こちらもびっくりするような打ち方をしていますね」と評価した。

またベンチ入りメンバーから外れた伏見についいては「明日くらいからはもう大丈夫かもしれないし、そんなに大きなところではないですけど。どのチームの選手もコンディションが大変な時期に差し掛かっていますから、さらに気をつけて。少しの疲労ですからすぐ治ります。戻ってくると思います」と話した。