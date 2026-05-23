オープンしたばかりの最新ホテルはシンプルでリーズナブル。東京【虎ノ門ホリックホテル】
虎ノ門周辺はビジネスで利用できる手頃なホテルが少ないエリア。2026年4月24日にオープンした【虎ノ門ホリックホテル】は、朝食付きでもリーズナブルに泊まれる嬉しいホテルです。
｜ビジネス街のおすすめホテル
虎ノ門や西新橋周辺のビジネス街に開業したホテルです。周辺には虎ノ門ヒルズや虎の門病院があるほか、“出世の石段” がある愛宕神社も近いので、ビジネスマンなら立ち寄っておきたいところです。
▲ビジネスにも観光にも便利な立地
ホテルがあるのは虎ノ門のオフィス街。窓が広くテラス席のあるスタイリッシュな建物です。地下鉄の虎ノ門駅と虎ノ門ヒルズ駅からは徒歩約５分、JR新橋駅烏森口から徒歩約10分。周辺には飲食店も数多くあるほか、コンビニエンスストアも３分ほど。近くには24時間利用の駐車場もありました。
▲アメニティをピックアップ
ロビーには自動チェックイン機があって、事前決済やクレジットカード払いなら手続きがスピーディー。客室には歯ブラシをはじめアメニティを備えていないので、フロント横にあるアメニティバーから必要なものをピックアップします。
｜客室はシンプルで機能的
客室は、ダブル、クイーン、デラックスクイーンの3タイプ49室。クイーンタイプの客室にはシャワーのみとバスタブ付きの客室があります。どの客室もオフホワイトを基調にしたシンプルなデザインで、天井高が3メートルあるため思いのほかゆったりと感じられます。
▲「デラックスクイーン」19平米
6階から11階にあるデラックスクイーンルーム。幅163cm × 長さ199cmのアメリカ・サータ社製ベッドが１台置かれ、ソファーベッドを使えば３名まで宿泊可能。枕元にはコンセントとUSB Type-Cの充電口がありました。
▲ソファーもあります
どの部屋も比較的窓が広く、階数や向きによっては御成門近くの高層ビルが見えます。
▲コンパクトな収納家具
ラックには冷蔵庫やドライヤーなどがコンパクトに収納されるほか、サービスのコーヒーセットもありました。
▲客室をより広く
ベッドの下はキャスターバッグを収納できる空きスペースになっているので、部屋を広く使えます。
▲AIスマートスピーカー「Aiello Voice Assistant（AVA）」
全ての客室にホテル専用のAIコンシェルジュが置かれます。「ハローA.I.」と話しかけると、館内案内や近くの観光地、飲食店情報などを教えてもらえるほか、英語や中国語など5ヵ国語に対応する優れモノです。
▲ワンピースタイプのパジャマは着心地のいい柔らかな素材です
▲洗面スペース
デラックスクイーンルームは洗面とトイレが一体で、ロールスクリーンのついた広い窓のある明るいスペース。全ての客室にDHC「オリーブゴールド」シリーズのクレンジングオイル、フェイスウォッシュ、ジェルローション、乳液を備えます。
▲バスタブのあるデラックスクイーンルーム
シャンプー類もDHCの「オリーブグリーン」シリーズでした。
｜テラス席もあるカフェ＆BAR
エントランスの横にはラウンジ兼朝食会場にもなるカフェ＆BARがあり、木目を基調にした、ほっとできる雰囲気のスポットです。
▲1階のカフェ＆BAR
▲小鉢が並ぶ和朝食
彩り鮮やかな９つの小鉢には、味わい豊かな和総菜が並びます。一部のメニューが日替わりなので、連泊しても飽きることはありません。さらにソフトドリンクのドリンクバーやコーヒーメーカーもありました。朝食は7時から10時まで。最終入店は9時30分です。
ビジネスホテルが少ない虎ノ門周辺で、比較的リーズナブルに泊まることができる【虎ノ門ホリックホテル】。余分なものを排したシンプルでミニマムな客室など、落ち着いたホテルステイをしたいという人にはおすすめです。新しいホテルでゆったりと体を休めてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：虎ノ門ホリックホテル https://www.holichotel.jp/toranomon/＞