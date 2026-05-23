霜降り明星・粗品MCのツッコミ頂上決戦『ツッコミスター』SNSトレンド1位に 新世代からM-1王者までキレキレツッコミが続々
フジテレビは23日、土曜プレミアム『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』（後9：00）を放送する。ツッコミ界の覇者である霜降り明星・粗品がMCを務め、自ら出場者の選定からお題の考案、そして全審査までを担う、かつてない“ツッコミ”に特化した大型お笑い特番に、SNSでも注目が集まっており、Xではトレンド1位を獲得した。
【写真】頂上決戦に挑む12人の腕利きツッコミ芸人たち
本大会に集結したのは、たくろう・赤木裕、エバース・町田和樹、オズワルド・伊藤俊介、さや香・新山、真空ジェシカ・ガクなど、いまのお笑い界をけん引する12人の腕利きツッコミ芸人たち。彼らはＡブロック・Ｂブロックに分かれ、己のワードセンスと瞬発力だけを武器に激突する。
審査はすべて粗品１人が担当。手元のタブレットで「スター（１点）」「ノットスター（０点）」「マイナスター（マイナス１点）」というシビアな評価を下す。さらに、粗品を本気でうならせた“とんでもなく面白いツッコミ”には、その時点で勝ち抜けが決定する一撃必殺の「ゴールデンスター」が与えられる。いつ飛び出すか分からない「ゴールデンスター」の存在に、スタジオは独特の緊張感に包まれる。
芸人たちに課されるのは、粗品自らが考案した”何の変哲もない素材にツッコむ”という過酷なお題。モニターに映し出される「海松茶」や「赤銅色」といったただの“色”や、「192」「991」といった“数字”に対して早押しでツッコむ。さらに、浜口京子やガチャピンなどの豪華ゲストが登場する、カオスな「５秒動画」へのツッコミも！続く準決勝では、手元のタブレットで画像を自由に操作してツッコむ「ズームイン」や、ただの「図形」「人物」といった、より一層発想力とオリジナリティーが極限まで試される難題が待ち受ける。
過酷な予選と準決勝を勝ち上がり、決勝戦で激突するのは２人のみ。決勝戦は時間無制限・早押し形式で行われ、判定は「ゴールデンスター」か「ノットスター」のみという極限のバトルが繰り広げられる。粗品を最もうならせ、先に「ゴールデンスター」を獲得し、初代王者に輝くのは誰なのか。前代未聞のストロングスタイルで展開する決勝戦から目が離せない。
戦いの行方を見守る観覧ゲストには、金城碧海（JO1）、佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）、瀧本美織、花澤香菜、渡邉美穂（※五十音順）という豪華な面々が登場。さらに、ツッコミの瞬間の臨場感をかつてないスケールで視聴者に届けるため、世界最速のロボットカメラ「BOLT」をバラエティー番組として初導入。ゴールデンスターが出た瞬間の、芸人の魂の叫びとスタジオの熱狂を、これまでにないド迫力の映像で切り取る。
＜Ａブロック＞
赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、檜原洋平（ママタルト）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）
＜Ｂブロック＞
ガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）、前田龍二（シモリュウ）
【写真】頂上決戦に挑む12人の腕利きツッコミ芸人たち
本大会に集結したのは、たくろう・赤木裕、エバース・町田和樹、オズワルド・伊藤俊介、さや香・新山、真空ジェシカ・ガクなど、いまのお笑い界をけん引する12人の腕利きツッコミ芸人たち。彼らはＡブロック・Ｂブロックに分かれ、己のワードセンスと瞬発力だけを武器に激突する。
芸人たちに課されるのは、粗品自らが考案した”何の変哲もない素材にツッコむ”という過酷なお題。モニターに映し出される「海松茶」や「赤銅色」といったただの“色”や、「192」「991」といった“数字”に対して早押しでツッコむ。さらに、浜口京子やガチャピンなどの豪華ゲストが登場する、カオスな「５秒動画」へのツッコミも！続く準決勝では、手元のタブレットで画像を自由に操作してツッコむ「ズームイン」や、ただの「図形」「人物」といった、より一層発想力とオリジナリティーが極限まで試される難題が待ち受ける。
過酷な予選と準決勝を勝ち上がり、決勝戦で激突するのは２人のみ。決勝戦は時間無制限・早押し形式で行われ、判定は「ゴールデンスター」か「ノットスター」のみという極限のバトルが繰り広げられる。粗品を最もうならせ、先に「ゴールデンスター」を獲得し、初代王者に輝くのは誰なのか。前代未聞のストロングスタイルで展開する決勝戦から目が離せない。
戦いの行方を見守る観覧ゲストには、金城碧海（JO1）、佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）、瀧本美織、花澤香菜、渡邉美穂（※五十音順）という豪華な面々が登場。さらに、ツッコミの瞬間の臨場感をかつてないスケールで視聴者に届けるため、世界最速のロボットカメラ「BOLT」をバラエティー番組として初導入。ゴールデンスターが出た瞬間の、芸人の魂の叫びとスタジオの熱狂を、これまでにないド迫力の映像で切り取る。
＜Ａブロック＞
赤木裕（たくろう）、伊藤俊介（オズワルド）、檜原洋平（ママタルト）、町田和樹（エバース）、村田大樹（ド桜）、ワキユウタ（ゼロカラン）
＜Ｂブロック＞
ガク（真空ジェシカ）、さくらい（三遊間）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、トンツカタン森本、新山（さや香）、前田龍二（シモリュウ）