【ニューヨーク＝金子靖志】米ニューヨークの国連本部で開かれていた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は２２日、核軍縮や不拡散の方向性を示す最終文書を採択できず、決裂した。

イラン核問題を巡る記述で米国とイラン、ロシアなどの対立が解消しなかった。２０１５年、２２年に続く３回連続の採択失敗となり、ＮＰＴの形骸化への懸念が一段と強まりそうだ。

最終文書は全会一致での採択が原則だ。議長国ベトナムは採択に向け、草案を４回、改訂した。最終版は対立の強い項目を削り、当初の１３ページから７ページに圧縮された。北朝鮮やウクライナへの言及も削られ、内容を絞り込んだ。

それでも、イラン核問題で溝が残った。イランに対し「いかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」とする趣旨の表現を巡り、削除を求めるイランと維持を求める米国が対立した。米イスラエルのイラン核施設攻撃を念頭に、平和目的に特化した核施設への攻撃に重大な懸念を示す表現も含まれたが、立場の隔たりは埋まらなかった。

核軍縮でも対立が続いた。日本などは、核保有国が軍縮義務を果たし、「核兵器のない世界」への決意を文書で明確に示すべきだと訴えた。中露は核軍縮を前面に出す表現に反発した。一方、核保有国に「核兵器の先制不使用」の宣言を求める文言は米英仏などの反発で削られた。

１９７０年発効のＮＰＴは、米露英仏中の５か国を核保有国と認める一方、核軍縮や核不拡散を柱とする。条約の履行状況を確認する再検討会議は原則５年に１度開かれ、次回は２０３１年に開催予定だ。

茂木外相「極めて残念」

茂木外相は２３日、核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が核軍縮や不拡散の方向性を示す「最終文書」を採択できずに閉会したことについて、「極めて残念だ」とする談話を発表した。

談話では、核兵器保有国と非保有国の双方が参加するＮＰＴの維持・強化は引き続き重要だと指摘。「『核兵器のない世界』の実現に向けた現実的かつ実践的な取り組みを一歩ずつ、粘り強く着実に進めていく」と強調した。