おしゃれのつもりが“おば見え”。2026春夏、時代遅れに見られやすい「ひし形ショート」の共通点
大人世代の定番ヘアとして長く人気だった「ひし形ショート」。トップにボリュームを出し、くびれを作ることで輪郭をきれいに見せやすい一方、今はその“作り込み感”によって少し古く見えてしまうケースも増えています。2026春夏のショートヘアは、“軽くする”より、“重さを残したまま軽く見せる”のがキーワード。頑張って整えたシルエットよりも、自然に空気が通るような質感が今っぽさにつながります。
▲“作り込みすぎ”が、少し古く見える原因になることも
“くびれを作りすぎる”と一気に古く見える
以前は、後頭部をしっかり丸く作り、襟足をタイトに締めた“ひし形シルエット”が定番でした。ただ最近は、そのくびれ感を強調しすぎると、少し前のショートヘアに見えやすくなっています。
2026春夏は、“自然に動いて見える丸み”が主流。外ハネを強く作るよりも、毛流れが自然につながる程度のやわらかさが今っぽく見えるポイントです。
“軽くしすぎた毛先”がパサ見えにつながる
一時期は、レイヤーをたっぷり入れた軽めショートも人気でした。ただ、毛先を薄くしすぎると、今は少し古い印象につながることがあります。
特に40代・50代は、毛先が軽すぎることで髪が細く見えたり、全体がパサついて見えやすいケースも。今は、ベースに厚みを残しながら、表面だけに空気感を入れるくらいがちょうどいいバランスです。
“束感を作り込みすぎる”より自然なセミツヤへ
ショートヘアを動かそうとして、オイルやワックスで束感を強く作っていませんか。一時期はその“濡れ感”がトレンドでしたが、今は重たく見えたり、“頑張ってセットした感”につながることもあります。
2026春夏は、“ウェットすぎないセミツヤ”が正解。束を作り込むより、自然に光を含んだような柔らかい質感の方が、大人世代のショートヘアを軽やかに見せてくれます。
ひし形ショートは、今でも大人世代に似合う定番スタイル。ただ、“昔の正解”のまま続けてしまうと、今の空気感と少しズレて見えることがあります。
▲2026春夏のひし形ショートは、“重さを残した軽さ”が今っぽさの鍵
くびれ、毛先、質感。この３つを少し見直すだけで、同じショートでも印象は大きく変わります。2026春夏は、“重さを残した軽さ”を意識することが、今っぽいショートヘアへの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は2026年春夏ヘアトレンドおよび一般的なヘアスタイリング知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。2026春夏、時代遅れに見えやすい「サイドの髪」の作り方