出会えたら即回してーーーッ！！【ガチャ】かわいさ爆発♡「大人気グッズ」

大人も夢中になる魅力が詰まったカプセルトイ。その中でも、インスタグラマー@198_0kさんが「入荷情報あってもすぐ売り切れ」「どこでもすぐに売り切れ」とコメントを添えて紹介している「大人気グッズ」にフォーカス！ かわいいデザインに心がときめき、思わず何回でも回したくなるようなカプセルトイなんです。バッグの目印にはもちろん、部屋に飾って愛でるのもおすすめです。今回は、見かけたらラッキーな【サンリオ】のカプセルトイをご紹介します。

懐かしのモチーフとサンリオキャラを組み合わせたチャーム

【ガシャポン®】から登場している「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」は、@198_0kさんによると「入荷情報あってもすぐ売り切れ」なのだそう。キャラクターたちによる平成に流行した制服の着こなしと、ガラケーやインスタントカメラといった当時を象徴するモチーフに腰を掛けたデザインがポイント。かつて平成ギャルだった世代には懐かしく、それより下の世代には、新鮮に映りそう。約4cmの小さなサイズで、ポーチや鍵にも気軽に取り付けられるはず。

つるんとキュートなめじるしアクセサリー

@198_0kさんが、「どこでもすぐに売り切れ」とコメントしている投稿で紹介しているのは、ガシャポンの「ハローキティ めじるしアクセサリー」。@198_0kさんも探し回ってようやくゲットした様子。そんな人気ぶりも納得できるかわいさで、目が釘付けになる人も多いはず。スタンダードなキティちゃんからコスチュームを着たキティちゃんに、チャーミーキティまで揃い、「どれも欲しい！」と、欲張って回してしまいそう。つるんとした光沢のある質感や、丸さが際立つ立体感もキュート。リングや金具で持ち物に取り付けられますが、そのままお部屋に飾っても、幸せな気分に浸れるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino