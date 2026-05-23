「なんか垢抜けた？」って思われそう♡【40・50代】のイメチェンに！「ふんわりレイヤー」

髪のボリュームダウンが気になり始める大人世代には、レイヤーカットを取り入れたスタイルがオススメ。トップには自然にふんわりとしたボリュームが生まれやすく、ベースには軽やかさが加わることでメリハリが出て、垢抜けを狙えます。今回は、大人のイメチェンにぴったりなレイヤースタイルをご紹介します。

ハイライトで立体感を強調したレイヤーミディ

トップをふんわりと内側へ巻き、肩下まであるベースの毛先をくるんと外ハネに整えたミディアムレイヤーです。細めのハイライトを髪全体に忍ばせることで、のっぺりしがちな大人の髪に立体感が生まれます。華やかな動きとカラーの相乗効果で、いつもの装いがより若々しく見えるかも。

メリハリのあるグレージュレイヤーボブ

高めの位置でレイヤーを入れ、トップを内側へ丸く収めることで、コンパクトで美しいシルエットを作ったボブです。肩にあたって自然にハネるベースの毛先が、柔らかなグレージュカラーに軽やかさを与えています。ふんわりとしたトップとタイトな首元のコントラストにより、メリハリの効いたスタイルに仕上がりました。

ひし形シルエットのベージュボブレイヤー

ぷつっとしたラインを残しつつ、トップの毛束を揺れるように動かした、ミニボブレングスのレイヤースタイル。全体を美しいひし形に整えることで、まとまりの良さと軽やかさを両立させています。ほんのり外へ向かう毛先と柔らかなベージュカラーが、大人にふさわしい抜け感を演出してくれそうです。

ふんわり柔らかなニュアンスウェーブのプチウルフ

クセを活かしたような自然なウェーブをそのままに、首元のくびれと外ハネで全体の形を整えたプチウルフボブ。くびれによるメリハリのあるベースに柔らかなウェーブの動きが加わり、ふんわりとした大人可愛い雰囲気を引き出しています。髪のクセに悩まず上品なイメチェンを叶えたい人にオススメしたいスタイルです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。