ロックバンド「ブラック・サバス」ボーカルで2025年7月に亡くなった、故オジー・オズボーンさんが、AIアバターとなって復活する新プロジェクトが発表された。オジーさんとファンが交流できるようになるという。



【写真】妻シャロンとは仲睦まじかったオジー・オズボーンさん

ラスベガスで開催されたライセンシングエキスポでの「The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family: Ozzy Osbourne and The Osbournes」の中、妻のシャロンが発表。「デジタルDNA」技術のライセンスを所有するHyperrealとホログラム技術のProto Hologram社との提携により、「デジタル・オジー」の制作がすでに進んでいるという。



また、Hyperrealのレミントン・スコットCEOは、「このアバターは細部まで、彼を最も愛する人たちが厳選し、同意し、管理した本物で承認済みの資料だけをもとに作られています」と説明している。



デジタル・オジーはこの夏にも、Proto Lumaの形態でアメリカとイギリスに登場する見込みだという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）