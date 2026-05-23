制限時間なし、3名参加で3,000円割引！ ホノルルマラソン日本事務局「JALホノルルマラソン2026」

記事ポイント 「JALホノルルマラソン2026」の第1期エントリーが2026年5月22日（金）に開始、受付は10月19日（月）までフルマラソンは制限時間なし、初心者から上級者まで自分のペースで完走できる3名以上のグループ申込で全員に3,000円割引クーポンが贈られるキャンペーンを7月31日まで実施 「JALホノルルマラソン2026」の第1期エントリーが2026年5月22日（金）に開始、受付は10月19日（月）までフルマラソンは制限時間なし、初心者から上級者まで自分のペースで完走できる3名以上のグループ申込で全員に3,000円割引クーポンが贈られるキャンペーンを7月31日まで実施

ハワイ・オアフ島を舞台とする「JALホノルルマラソン2026」の第1期エントリーが、2026年5月22日（金）に始まります。

受付期間は2026年10月19日（月）23:59までで、フルマラソン・10Kラン＆ウォーク・カラカウアメリーマイルの3種目が対象です。

エントリー開始にあわせ、3名以上のグループ参加者全員に公式オンラインショップの3,000円割引クーポンを贈る「エントリーは一緒がオトク！キャンペーン」も同日からスタートしています。

ホノルルマラソン日本事務局「JALホノルルマラソン2026」





開催日時：2026年12月13日（日）午前5:00スタート予定種目：フルマラソン（42.195km）／10Kラン＆ウォーク（約10km）／カラカウアメリーマイル（約1.6km）会場：ハワイ州オアフ島第1期エントリー期間：2026年5月22日（金）〜10月19日（月）23:59主催：HONOLULU MARATHON ASSOCIATION（ホノルルマラソン協会）グローバルタイトルスポンサー：日本航空問い合わせ：info@honolulumarathon.jp

「JALホノルルマラソン2026」は制限時間を設けていない点が最大の特長で、フルマラソン完走者にはフィニッシュエリアで14:00までサポートサービスが提供されます。

2025年大会はフルマラソンに28,746人、10Kラン＆ウォークに10,812人が参加し、いずれも過去最高水準の参加規模を記録します。

日本人参加者はフルマラソン全体の25.7%にあたる7,397人、10Kラン＆ウォークでは32.4%にあたる3,505人を占めています。

フルマラソンの参加資格は大会当日7歳以上、10Kラン＆ウォークとカラカウアメリーマイルは年齢制限なしで、14歳以下の子どもはコース上で保護者の同伴が必要です。

人数制限は設けられておらず、初めてマラソンに挑戦する方から記録を狙う上級者まで受け入れています。

ワイキキとダイヤモンドヘッドを巡るシーサイドコース





フルマラソンのコースはアラモアナ公園をスタートし、世界的に知られるワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドを経由してハワイカイで折り返し、カピオラニ公園でフィニッシュするシーサイドルートです。

ダイヤモンドヘッド付近に短い坂区間があるほかはほぼ平坦で、海沿いの景色を楽しみながら走れる設計になっています。

10Kラン＆ウォークはフルマラソンと同時にスタートし、フルマラソンコースの10キロ地点にあたるカピオラニ公園がフィニッシュです。

3名以上のグループ参加でクーポンがもらえるキャンペーン





「エントリーは一緒がオトク！キャンペーン」は2026年7月31日（金）23:59まで実施されます。

参加方法は、代表者がキャンペーンフォームからグループメンバーを登録し、登録メンバー全員が「JALホノルルマラソン2026」にエントリーを完了するという2ステップです。

種目はフルマラソン・10Kラン＆ウォーク・カラカウアメリーマイルのいずれでも対象となり、エントリーと登録の順序は問いません。

条件を満たしたグループメンバー全員に、公式オンラインショップ「EnjoyWarehouse」で利用できる3,000円割引クーポンコードが配布されます。

クーポンは1回の注文につき10,000円以上の購入で利用できます。

「EnjoyWarehouse」ではトレーニングTシャツや大会ロゴアイテムを取りそろえており、仲間でそろえてレースに向けた準備をすることができます。

前日開催のカラカウアメリーマイル





カラカウアメリーマイルは大会前日の2026年12月12日（土）午前7:00にスタートし、完走予想タイム別のウェーブスタートが予定されています。

コースはホノルル動物園前のモンサラット通りをスタート地点とし、カラカウア通りを西向きに走って折り返し、クイーンズビーチまでの1マイル（約1.6km）です。

2025年は3,404人が参加し、そのうち1,082人（31%）が日本人です。

参加者全員に参加記念Tシャツが贈られ、フィニッシュした方には完走メダルとデジタル完走証が授与されます。

第1期・第2期のエントリー料金と記念品





第1期（5月22日〜10月19日）のエントリー料金はフルマラソン41,000円、10Kラン＆ウォーク17,000円、カラカウアメリーマイル9,500円です。

第2期（10月23日〜11月18日）はフルマラソン49,000円、10Kラン＆ウォーク19,000円、カラカウアメリーマイル10,000円となり、いずれも別途事務手数料5%が加算されます。

エントリーは公式サイトからオンラインで受け付けます。

フルマラソン完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証（後日郵送）が、10Kラン＆ウォーク参加者には参加記念Tシャツが贈られ、フィニッシュした方には完走メダルと完走証も授与されます。

車椅子競技部門はフルマラソンの5分前となる午前4:55スタートが予定されており、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。

第1期エントリーは7月31日までにグループ申込を済ませれば割引クーポンの対象となり、料金面でも最もお得なタイミングです。

フルマラソン・10Kラン＆ウォーク・カラカウアメリーマイルのいずれかを選び、友人や家族と一緒に申し込むことで、3,000円分のクーポンを手にしながらハワイのレースに向けた準備を始められます。

ホノルルマラソン日本事務局「JALホノルルマラソン2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. カラカウアメリーマイルとフルマラソンは同日に参加できますか？

A. カラカウアメリーマイルは2026年12月12日（土）開催、フルマラソンと10Kラン＆ウォークは翌12月13日（日）開催のため、別日程での参加となります。

それぞれ独立したエントリーが必要です。

Q. グループキャンペーンの割引クーポンはいつ受け取れますか？

A. キャンペーン期間（2026年5月22日〜7月31日23:59）内に、代表者によるフォーム登録とグループメンバー全員のエントリー完了の両方が確認された後、クーポンコードが付与されます。

クーポンは公式オンラインショップ「EnjoyWarehouse」で10,000円以上の注文時に利用できます。

Q. フルマラソンに完走タイムの制限はありますか？

A. フルマラソンには制限時間が設けられておらず、すべての参加ランナーが自分のペースで完走できます。

フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで提供されます。

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