¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬·è¾¡ÃÆ¡ª ÂàÇ¤¤¹¤ëµþÅÔ»Ø´ø´±¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¡£´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤¿¡×
¡¡ÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬»Ø¤ò»Ø¤¹Àè¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ù¥ó¥Á¤À¤í¤¦¡£
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£µ·î23Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTºÇ½ªÀá¤Ç¡¢£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡51Ê¬¡¢±üÀî²íÌé¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿£Ò¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿º´Æ£¶Á¤¬者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ø¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¡¢µþÅÔ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥¸¥§°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¡£¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬·è¤á¤ë¡ª Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ø
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï£µ·î23Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTºÇ½ªÀá¤Ç¡¢£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡51Ê¬¡¢±üÀî²íÌé¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿£Ò¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿º´Æ£¶Á¤¬者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ø¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¡¢µþÅÔ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥¸¥§°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¡£¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬·è¤á¤ë¡ª Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤Ø