「大人メイク」の２１歳・菅楓華が２差２位で最終日へ「自分のナイスプレーを心がけて頑張る」

◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

降雨のため中止となった第２ラウンド（Ｒ）が行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）が５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と２打差の２位で決勝Ｒに進んだ。

パッティングが好スコアを生んだ。「しっかり打てれば入る。強く、浅めにラインを読むことだけ変えました」。出だし１番で１５メートル、６番はカラーから７メートルをねじ込んでバーディー奪取。１２、１３番で連続ボギーで一度後退したが、１５番で１つ取り返すと、最終１８番がグリーン奥１０メートルを沈めた。「最後のバーディーが大きい。明日につながるバーディーだった」。今季パット数１位（パーオンホール）の巧者ぶりを発揮した。

前週の１７日に２１歳の誕生日を迎えた。「最近は美容にすごくハマっている」という２１歳は、仲が良い政田夢乃（なないろ生命）や藤田かれん（ライク）から化粧品やコスメをプレゼントされた。「ファンデーションやヘアミストをいただき、うれしかったです」とニッコリ。自身のメイクも勉強中で「だいぶ変わった。大人な感じのメイクもできるようになった」と笑みを浮かべた。

最終日は最終組に入り、今季２勝目を狙う。この日はアプローチのミスが響いたが「アプローチする前にグリーンに乗せようかな」と照れ笑い。「優勝争いは久しぶりなので、あんまり気持ちが空回りしないように自分のナイスプレーを心がけて頑張ります」。初出場する２週後の全米女子オープン（６月４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）に弾みをつける逆転Ｖをつかみとる。（星野 浩司）