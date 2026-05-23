「氷川きよし＋ＫＩＩＮＡ．」が２３日、新潟・長岡市の国営越後丘陵公園で開幕した「ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」（２４日まで）に出演した。

地元グルメや花火、音楽で同県の魅力を発信するフェス。初日は、女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」や、「堺正章＆Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」ら９組の豪華アーティストが出演した。

氷川は、全体のトリとして和装で登場。氷川の前に出演した堺正章が、「皆様こんにちは、氷川きよしで〜す！」とおちゃめにあいさつしたことから、氷川も「皆様、堺正章でございます」とあやかり、会場の笑いを誘った。

２２日に新潟入りしたといい、「へぎそばを食べて、すごくおいしかった。日本一おいしいそばじゃないですか？それに、どうしても見たかった信濃川を見に行きまして。素晴らしい川の流れに感動しました」と名所や地元グルメも堪能した様子。「２７年間歌のお仕事をさせていただき、全国隅々行かせていただきましたが、長岡が一番いいところですね。住みたいなと思いました」と褒めちぎった。

会場は後方までびっしりと観客が詰めかけ、ペンライトが揺れ「ＫＩＩＮＡ．ちゃんきれい〜！かわいい！」などと大熱狂。ステージでは、「きよしのズンドコ節」「ほど酔い酒」「限界突破×サバイバー」などの人気曲を次々と熱唱した。

歌唱後は、とびきりの笑顔で「最高！うれしかった、楽しかった！ありがとう！体に気をつけて、また会いましょう！」と観客を気遣いながら感謝を伝え、ステージを後にした。