◆陸上 関東学生対校選手権 第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部３０００メートル障害予選１組で、中大長距離ブロックの主務を務める“日本一速い主務”こと山崎草太（４年）が８分５７秒００で２着に入り、２４日の決勝進出を果たした。冷静なレース運びを見せ「（藤原正和監督から）最後だけ出れば良いって言われていた。本当にその通りのレースができたので良かったです」とすがすがしい表情で振り返った。

大学１年時の第１００回箱根駅伝は山上りの５区に出走。ただ、２年目はけがが続き「全く走れない状態で、チームの力になれていない」と３年目にマネジャー、４年目にマネジャーのリーダーである主務になった。大会期間中も主務の仕事はしっかりとこなしており「主務の仕事を疎かにしないことが前提で、たまに息抜きでペースメーカーをやったり、その過程で速くなってレースに出たりして、ベストが出せたら」と笑顔を見せる。

４月に初出走した３０００メートル障害で日本学生歴代２位の記録を持つ同チームの柴田大地（４年）に先着する８分５３秒３７をマークし、関東インカレＡ標準を突破。「高校の時、やればやるほど速くなって、それですごい楽しくなって、練習も試合も頑張るって良い循環ができていた。楽しく走れていることが大きい」と山崎。決勝は「８番以内になって、入賞したい」と“日本一速い主務”がチームを盛り上げていく。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。