upinkの限定カラー「ハニーカヌレ」登場♡毎日使える大人ブラウンアイパレットに注目

柏木由紀プロデュースのコスメブランド「upink（ユーピンク）」から、待望の限定カラー「102 ハニーカヌレ」が登場♡ブランド初となるブラウンメインの「シャインオンステージアイパレット」は、シーンを選ばず使いやすい絶妙カラーが魅力です。さらに、アイメイクの完成度を高める2種類のアイシャドウブラシも同日発売。毎日のメイクをもっと楽しく、美しく仕上げてくれる新作アイテムを詳しくご紹介します。

upink限定カラー「ハニーカヌレ」に注目

「シャインオンステージアイパレット」から新登場する限定カラー「102 ハニーカヌレ」は、ピンクをあえて使わずに仕上げた大人ブラウンパレット。

イエベ・ブルベ問わず使いやすく、オフィスからデートまで幅広いシーンにマッチします。

価格は1,320円（税込）。カラー展開は既存3色「01 ラブストーリー」「02 カフェティータイム」「03 ピーチモーメント」に加え、限定色「102 ハニーカヌレ」が仲間入りしました。

異なる質感のグリッター・シマー・マットを組み合わせた4色パレットで、ふんわりとした上品な発色を実現。塗り重ねても濃くなりすぎず、美しいグラデーションが簡単に完成します。

さらに、ホホバ種子油とオリーブ果実油の2種類の保湿成分を配合。しっとり密着しながら乾燥を防ぎ、長時間きれいな仕上がりをキープしてくれるのも嬉しいポイントです。

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アイメイクを格上げする新ブラシ

今回の新作では、アイシャドウの魅力をさらに引き出す2種類のブラシも数量限定で発売されます。

「ユーピンク アイシャドウブラシ」は1,100円（税込）。アイホール全体に使いやすいラウンド型で、ムラなく均一にアイシャドウをのせることができます。

ブラシ幅にもこだわり、アイホールの半分程度にカラーをのせやすい絶妙サイズに設計。カラー展開は1種類で、収納ケース付きです。

100％人工毛を使用しているため肌当たりも柔らかく、チクチクしにくい快適な使い心地。ノーズシャドウ用としても使いやすい万能ブラシです。

一方、「ユーピンク ポイントアイシャドウブラシ」は990円（税込）。涙袋メイクにぴったりな細め設計で、ラメもマットカラーも自在にコントロールできます。

カラー展開は1種類で、こちらも持ち運びに便利な収納ケース付き。

目頭のハイライトや目尻の締め色など、細かなポイントメイクにも活躍してくれるため、1本持っているとメイクの幅がぐっと広がります♪

柏木由紀のこだわりが詰まった新作

柏木由紀さん自身が「時間をかけて試行錯誤した」と語る「102 ハニーカヌレ」は、抜け感と立体感を両立した万能ブラウン。

ナチュラルなのに印象的な目元を演出できるため、デイリーメイクにぴったりです。

また、ブラシも毛質やコシの強さを何度も調整し、誰でも簡単にきれいなアイメイクが完成するよう設計されています。

テクニックに自信がない方でも使いやすく、いつものメイクをワンランクアップさせてくれるアイテムです。

全国のロフト、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）や公式オンラインストアで購入できるので、ぜひチェックしてみてください♡

まとめ

upinkの限定カラー「102 ハニーカヌレ」は、大人っぽさと使いやすさを両立した万能ブラウンパレット。さらに、新作ブラシを組み合わせることで、より繊細で美しいアイメイクが楽しめます。

毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自分らしくアップデートしたい方におすすめの新作コスメ。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪