ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２３日、愛知・Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏで全国ツアー「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６“ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ”」の初日を迎え、大きな盛り上がりの中でスタートを切った。

所属事務所のＬＤＨによる６年１度の総合エンターテインメントの祭典として開催する「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」ではグループ初となるツアーに臨んだ。

１曲目には、いきなり６月１７日リリースの新シングルからタイトル曲の「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」を初披露。センターステージで、３６０度から声援を送るファンの前で圧巻のパフォーマンスを展開し、グループの象徴である「ひまわり（サンフラワー）」を表現してのスタートした。

その後も、テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」の主題歌「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ」やＥＸＩＬＥのカバー「Ｆｌｏｗｅｒ Ｓｏｎｇ」など、アンコールを含めて全２３曲に場内が熱気に包まれた。

アンコールでは、ボーカルの八木勇征（２９）のグループ初となるソロデビューも発表。６月１０日にデビューシングル「ＧＡＭＥ ＣＨＡＮＧＥＲ」が配信リリースされることも決定した。

「お話をいただいたときは即決できない自分がいた」と明かした八木。グループと俳優での活動がフィットし始めただけに「１つ増えることでグループに支障が出たらと不安があった」という。

それでも「自分の表現が広がれば、グループに還元できることが増える」と確信して決断。ＬＤＨの代表取締役社長であるＥＸＩＬＥ ＨＩＲＯからは「自由に、勇征のやりたいことをやってほしい」とエールを受けたとし、「何事にも縛られない、自由なソロアーティストになってみたい」と意気込みを語った。