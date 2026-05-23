ツアー初日を迎えたＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ（撮影・菊地大作、木下真理）

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　ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが２３日、愛知・Ａｉｃｈｉ　Ｓｋｙ　Ｅｘｐｏで全国ツアー「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ　ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２０２６“ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ”」の初日を迎え、大きな盛り上がりの中でスタートを切った。

　所属事務所のＬＤＨによる６年１度の総合エンターテインメントの祭典として開催する「ＬＤＨ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ」ではグループ初となるツアーに臨んだ。

　１曲目には、いきなり６月１７日リリースの新シングルからタイトル曲の「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」を初披露。センターステージで、３６０度から声援を送るファンの前で圧巻のパフォーマンスを展開し、グループの象徴である「ひまわり（サンフラワー）」を表現してのスタートした。

　その後も、テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」の主題歌「Ｇｏｔ　Ｂｏｏｓｔ」やＥＸＩＬＥのカバー「Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｏｎｇ」など、アンコールを含めて全２３曲に場内が熱気に包まれた。

　アンコールでは、ボーカルの八木勇征（２９）のグループ初となるソロデビューも発表。６月１０日にデビューシングル「ＧＡＭＥ　ＣＨＡＮＧＥＲ」が配信リリースされることも決定した。

　「お話をいただいたときは即決できない自分がいた」と明かした八木。グループと俳優での活動がフィットし始めただけに「１つ増えることでグループに支障が出たらと不安があった」という。

　それでも「自分の表現が広がれば、グループに還元できることが増える」と確信して決断。ＬＤＨの代表取締役社長であるＥＸＩＬＥ　ＨＩＲＯからは「自由に、勇征のやりたいことをやってほしい」とエールを受けたとし、「何事にも縛られない、自由なソロアーティストになってみたい」と意気込みを語った。