声優の伊藤彩沙さんの3冊目となる写真集（撮影：中村和孝、税込3960円）が、6月24日にKADOKAWAよりリリースされます。20代ラストの節目に制作された同作は、「大人な甘さ」をテーマに、これまでにない表現に挑戦した内容となっています。



【写真】声優界No.1グラビアンは色気ムンムン 豊満バスト支える小さめ三角ビキニ

『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲）、『メダリスト』（鹿本すず）、『もういっぽん！』（園田未知）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）など数多くの作品に出演する人気声優の伊藤さん。2nd写真集から3年半ぶりとなる最新作の舞台は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、彼女の挑戦と表現欲があふれた内容になっており、水着・ランジェリーカットも掲載されています。



アンニュイな表情が印象的なチェック柄の水着姿を含むカット3枚が先行公開。新たな魅力をのぞかせています。



伊藤さんは「さ、3冊目!? いいんですか!? 2nd写真集でお世話になったKADOKAWAさんから、「20代ラストに写真集を出しませんか？」とご提案をいただきました。せっかくなら撮影に向けてボディメイクをしましょうとなり、せっせとジムに通ったり、健康的な食事によって、理想のスタイルに近づけることができました！ロケ地は、馴染み深いシンガポールと、3歳の頃に初の海外旅行で行ったインドネシアのなんと2か国。縁のある国で撮影できたことに運命を感じています。3冊目となる写真集では大人な甘さをテーマに、少し背伸びした私をお届けしています。伊藤彩沙の20代最後の写真集、ぜひ受け取っていただきたいです！」とコメントしています。



【伊藤彩沙さんプロフィル】

いとう・あやさ 8月17日生まれ、京都府出身。2013年に声優デビュー。『BanG Dream!』（市ヶ谷有咲）、『もういっぽん！』（園田未知）、『メダリスト』（鹿本すず）、『ほっぺちゃん』（ハートほっぺちゃん）、『ミュークルドリーミー』（月島まいら）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子）などの作品に出演。2023年に2nd写真集「HONEY」を発売した ［X］https://x.com/ayasa_ito ［Instagram］https://www.instagram.com/ayasacream