＜サイテー義父は気分屋＞ショックを受ける息子。さらに追い打ちまで「謝れ！」はぁ〜？【中編まんが】
私（スミレ、40代）は夫（シュウ、40代）と息子（タイチ、小6）との3人暮らし。うちから車で3時間ほどの場所に義実家があり、家長第一主義の義父（サダハル、70代）と穏やかな義母が住んでいます。ちょうど1年前、義父が義妹の娘（カンナ、中1）の入学祝いにスマホを買ったと言って、息子にも「カンナと同じようにスマホを買ってやるから、小学校卒業する頃に連絡するように」と話してくれました。しかし小学校卒業の日、息子が義父に連絡すると義父は「こんなときだけ連絡するのか」などと厳しい言葉をかけてきたのです。
義父からのメッセージを見て、少しパニックになる息子。私はお風呂から上がってきた夫に義父からのメッセージを見せました。
夫は昔から横暴な義父に愛想を尽かしているようで、「またか」という様子です。しかし、夫は慣れていても息子は違います。私は息子が傷つけられたことがどうしても許せないのです。
息子の前だというのに、思わず声を荒げてしまいました。これまで義実家とのあいだにあった数々の嫌な出来事が、頭のなかによみがえってきます。そもそも何時間もかけてお土産を持って帰省しているのに、義両親は何ひとつしてくれません。半ば強制的に義実家に泊まらせておきながらも、泊まる布団も干されていないのです。義実家に泊まるたびに体がかゆくなるので、地味にストレスでした。
義父は自分から「スマホを買ってあげる」と息子に約束しておきながら、拒否する姿勢を見せてきました。息子は「スマホを買ってもらえないの？」と動揺し、夫は「いつもの親父の気まぐれ」とあきらめ気味です。
私は「要求ばかり」「帰省もしないくせに」という事実と違う言葉や、息子を傷つけた義父の態度に怒りがおさまりません。
すると、追い打ちをかけるように義父から「タイチは失礼なことを言った。謝れ」というメッセージが届きました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
義父からのメッセージを見て、少しパニックになる息子。私はお風呂から上がってきた夫に義父からのメッセージを見せました。
夫は昔から横暴な義父に愛想を尽かしているようで、「またか」という様子です。しかし、夫は慣れていても息子は違います。私は息子が傷つけられたことがどうしても許せないのです。
息子の前だというのに、思わず声を荒げてしまいました。これまで義実家とのあいだにあった数々の嫌な出来事が、頭のなかによみがえってきます。そもそも何時間もかけてお土産を持って帰省しているのに、義両親は何ひとつしてくれません。半ば強制的に義実家に泊まらせておきながらも、泊まる布団も干されていないのです。義実家に泊まるたびに体がかゆくなるので、地味にストレスでした。
義父は自分から「スマホを買ってあげる」と息子に約束しておきながら、拒否する姿勢を見せてきました。息子は「スマホを買ってもらえないの？」と動揺し、夫は「いつもの親父の気まぐれ」とあきらめ気味です。
私は「要求ばかり」「帰省もしないくせに」という事実と違う言葉や、息子を傷つけた義父の態度に怒りがおさまりません。
すると、追い打ちをかけるように義父から「タイチは失礼なことを言った。謝れ」というメッセージが届きました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび