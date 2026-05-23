◇明治安田J1百年構想リーグ東地区最終節 鹿島1―0FC東京（2026年5月23日 メルカリスタジアム）

東地区首位通過を決めている鹿島がホームでFC東京を破り、PK勝ちを含む5連勝で地域リーグラウンドを締めくくった。

代表活動のためプレーオフで不在となる日本代表GK早川友基に代わり、GK梶川裕嗣が今季初先発。控えGKとして支えてきたベテランが、昨年7月の天皇杯・長崎戦以来の公式戦で今季11度目の完封を演出した。最大の見せ場は後半35分に先制した直後。MF佐藤恵のミドルシュートを左に跳んではじくと、1分後にはFWマルセロ・ヒアンに打たれたニアの強烈な一撃も見事な反応で防いだ。試合後はチームメートから手厚い祝福を受け「前々から準備してきた。素直に安心した」と胸をなで下ろした。

守護神との切磋琢磨（せっさたくま）で「いいお手本が近くにいるので成長につながっている」と実感する34歳。神戸との優勝決定戦に向け「1試合できたことは僕の中で凄く大きい。プレーオフも結果で返せるように頑張りたい」と気合を入れ直した。