【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 0−1 ヴィッセル神戸（5月23日／ベスト電器スタジアム）

【映像】接触→武藤が福岡DFをどついて一触即発

ヴィッセル神戸に所属する元日本代表FWの武藤嘉紀が見せた“報復”とも取れる行為がSNS上で話題になっている。相手選手を突き飛ばしたシーンに、さまざまな声が寄せられた。

神戸は5月23日に行われた明治安田J1百年構想リーグの最終節でアビスパ福岡と敵地で対戦。この試合に勝利すると地域リーグラウンド優勝が決まる神戸は、45+5分にDFマテウス・トゥーレルのゴールで先制した。

迎えた66分、問題のシーンを迎える。神戸陣内でボールを持った福岡DF辻岡佑真に、武藤が対峙。右半身を滑り込ませてボールを奪いにかかるタイミングで、右手で相手を突き飛ばすような格好となった。

転倒した辻岡の足が武藤を挟み込むように絡まると、これに激怒した武藤が主審にアピールしながら、なおも離れない辻岡の胸を突き飛ばした。それでも怒りのおさまらない武藤は、続けて辻岡の袖を掴みながら激しく言葉をぶつける。そこへ両チームの選手たちが参戦し、割って入ろうとした神戸DF広瀬陸斗を福岡DF上島拓巳が突き飛ばすと、さらに荒れた展開に。一触即発の事態にスタジアムからもブーイングが飛んだ。

この行為は福岡のベンチ前で行われたため、塚原真也監督もサイドラインいっぱいまで出ていき、興奮し続ける武藤と言い合いになるシーンも見られた。選手たちは一度落ち着きを取り戻したが、武藤は再び辻岡と言い合いに。手こそ出さなかったものの、相手を指差し、首筋に血管が浮き出るほどの強い口調で何かを伝えていた。

DAZNで解説を務めた中払大介氏は「武藤は足が挟まれた感じ。結果として武藤は手を出してるので、印象は悪い」と指摘。

しかしこのシーンでは、カードが出されることなく、ファンたちはABEMAのコメント欄やSNSで「なんでカードでないの？」「武藤にレッド出しなよ」「武藤は報復行為で退場やろ？」「これカードも出ない理由ってなんや？」と判定に不服を唱える声や、「武藤キレすぎやろ」「自分から仕掛けてきといてなんなん」「落ち着いて」と武藤の行為に対する批判の声が多くあがった。

なお武藤はその後もプレーを続け90+7分にFWジェアン・パトリッキとの交代でベンチに下がっている。神戸は1点のリードを守り、地域リーグラウンド優勝を決めた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）