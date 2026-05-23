◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース第3日（2026年5月23日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

前日、中止となった第2ラウンドが行われ、1打差の4位から出た入谷響（20＝加賀電子）が6バーディー、1ボギーの67で回り通算8アンダーで単独首位に浮上した。

ツアーデビュー戦で予選落ちを喫した因縁のコースで好スコアをマークし、昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目に王手を掛けた。

ツアー屈指の飛ばし屋がパットで奪首に成功した。7番で7メートル、9番と11番で4メートルのバーディーパットを沈めた。12番では4メートルをパーパットをねじ込んだ。「パットがしっかり入ってくれた。危ないパーパットも決め切れた」と胸を張った。

ツアー屈指のショット力を持つ逸材の課題はパットだった。しかし4月に「気分転換で」長くエースにしてきたピン型パターをマレット型に替えて改善してきた。昨季は30を超えていた1ラウンド当たりの平均パット数が今季は29を切っている。この日は計26パットにまとめて好スコアをつくった。

アマチュア時代の22年、同じコースで開催されたブリヂストン・レディースでツアー初出場。76、75を叩いて予選落ちした。

「グリーンも小さいし、ラフも長い。中途半端にあるバンカーも嫌い。こんなに難しいコースがあるのかと思った」と苦手な印象だけが残った。

しかしプロになり多くの難コースで経験を積んで戻って来た今年は「コースの見方が全然変わった」。嫌なイメージは消え、2日連続60台をマークして成長ぶりを示した。

初勝利を挙げたニチレイ・レディースの会場は袖ケ浦CC新袖C。今大会で勝てば“新旧袖ケ浦”を制す最初の選手になる。

「明日になれば気持ちもコンディションも変わるから、どうなるか分からないけど、優勝を目指して頑張る」。2打リードも油断はない。初優勝と同じように逃げ切りで2勝目をつかみ取る。