女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める２３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ＴＢＳにアナウンサーとして同期入社した江藤愛アナ（４０）の存在について語った。

この日のゲスト、映画パーソナリティーのコトブキツカサ氏は友だちなのかという話題から、自身の友だちを挙げていった田中。江藤アナはどんな存在か問われると「友だちとかでもなく戦友」と即答。「ちょくちょくＬＩＮＥするんだけど、私たちの関係は私たちにしかわからないよねって彼女も言うんですよ。それぐらい特別な唯一無二の存在なので」と語った。

ＴＢＳに同期入社しただけでなく、大学（青学大）も学科（英米文学科）も全く同じ。それでも、そういう共通の話をすることはないという。特別な関係であることを「どこにも出そうとしないから、２人とも。これが本当に友だちなのかなって思う」と語った。

コトブキ氏が「今、ＬＩＮＥで江藤さんに『私たち友だちだよね？』って送ったらなんて（返信が）来ると思う？」とたずねると、「『友だち以上の存在だよ』って来ると思う」と答えた。

２人きりで食事をしたのは１〜２回と少ないが、田中がＴＢＳを退社する時に「『とっておきの店にみな実ちゃんを連れていきたいの』って言ってくれて」２人だけで食事に出かけたという。

「４０歳になったら（また２人で会おう）ねって言ってて、あっという間にお互い（４０歳）…今年中に私が必ず連絡します」と宣言していた。